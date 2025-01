Световноизвестният актьор Бари Киогън е в България. Той е част от делегацията на министъра на външните работи на Обединеното кралство Дейвид Лами.

Министърът посети страната ни заради кампания, насочена към правото на всяко дете да расте в семейна среда. Тя се осъществява по инициатива на правителството на Великобритания, а България е избрана за нейното начало заради изключително успешния опит в деинституционализацията на грижата за децата.

Бари Киогън е млад актьор, известен най-вече с ролята си във филма "Солтбърн". Той е и с номинация за "Оскар" за ролята му в "Баншите на Инишерин".

32-годишната звезда беше във връзка и с певицата Сабрина Карпентър. Тя му посвети няколко песни, сред които Please, please, please, в чийто клип участваше Киогън.