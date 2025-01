Чапъл Роан се завърна на първо място в британската класация за албуми с The Rise And Fall Of A Midwest Princess, съобщи компанията Official Charts Сompany, която следи продажбите и съставя чартовете.

Американката, спечелила наградата "Звукът на 2025 г." на Би Би Си, издаде дебютния си албум The Rise And Fall Of A Midwest Princess през септември 2023 г. Оттогава той е в британската класация 40 седмици. Сега се издигна начело след негова версия на винил, припомня БТА.

На второ място в британската класация на албуми е американската певица и актриса Сабрина Карпентър с албума си Short n' Sweet, който излезе през месец август миналата година.

Най-високо от новите албуми се класира The Human Fear на група "Франц Фердинанд" - на трето място. Той е най-доброто им постижение от 16 години, когато Tonight (2009) зае второ място. Преди това You Could Have It So Much Better (2005) беше на първо място в британската класация.

Следва SOS на Сиза и + -= : х (Tour Collection) на Ед Шийрън. Шести е Уикенд с The Highlights.

Британската класация за сингли остава непроменена от миналата седмица. На върха на Грейси Ейбрамс с That's So True. Втори са Уикенд и Розе от момичешката Кей поп група "Блекпинк" със съвместния си хит Aps. Третото място е за Лола Йънг с Messy.

/ХТ/