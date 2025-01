Рапърът Бъста Раймс преби асистента си, защото говорел по телефона

Рапърът Бъста Раймс е с повдигнато обвинение заради това, че е пребил свой асистент, защото е говорил твърде често по телефона, докато се е предполагало, че е на работа, съобщава световната преса.

12-кратният номиниран за наградата "Грами" Тревър Смит, както е истинското му име, е обвиняван и преди за проявена агресия. През 2023 г. жена го обвини, че по време на концерт е метнал питие по нея.

През 2015 г. пък служител във фитнес в Манхатън повдигна обвинение срещу изпълнителят, който бил хвърлил протеинова напитка по него след кавга.

На този етап коментар от звездата или от негов представител няма.

Тревър Смит е роден през 1972 г. Той се прослави в началото на 90-те години с множество популярни хип-хоп песни, сред които "Turn It Up" и "What's It Gonna Be".

Освен занимаващ се с музика, Бъста взима участие и в няколко холивудски филма, сред които "Шафт" и "Хелоуин: Възкресение", пише Дир.бг.