Вижте сина на Ивет Лалова на лекоатлетическата писта (Видео)

9-месечният син на Ивет Лалова-Колио – Тиаго, вече е на лекоатлетическата писта. На видео, споделено в социалните мрежи на спортистката, се вижда как детето лази, а майка му му се радва и "бяга" заедно с него. Today, my little boy crawled on the track. And if you know me, you know this moment was one of my biggest dreams. After... Публикувахте от Ivet Lalova в Понеделник, 20 януари 2025 г.

"Днес момченцето ми пълзеше по пистата. И ако ме познавате, знаете, че този момент беше една от най-големите ми мечти.

След толкова много години от живота ми, прекарани в тичане по тази червена повърхност, преследвайки собствените си мечти, сега е сюрреалистично да видя как синът ми я изследва по свой собствен начин. Малките му ръчички и колене се движат по алеите, на които аз изливах сърцето, потта и душата си.

За сбъднатите мечти по начин, който никога не сме си представяли", пише Ивет