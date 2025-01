Хванаха Зукърбърг да зяпа деколтето на годеницата на Джеф Безос (Видео, снимки)

Лорън Санчес - годеницата на Джеф Безос, привлече вниманието с шикозния си, но леко рискован моден избор в понеделник, когато присъства на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Тя прикова погледа дори на собственика на "Мета" Марк Зукърбърг, който беше хванат как наднича в деколтето й.

Видеото, което стана популярно в социалните мрежи, показва как Зукърбърг многократно поглежда към нея, докато тя разговаря със зетя на Тръмп Джаред Къшнър.

Mark Zuckerberg smiles after appearing to glance at Lauren Sanchez’ busty chest.



The fiancée of Jeff Bezos wore a low-cut lingerie blouse while attending the Inauguration, with many online branding the outfit ‘inappropriate.’ pic.twitter.com/KnodQX1fjC — Oli London (@OliLondonTV) January 20, 2025

Лорън изглеждаше стилно в изцяло бяла визия, състояща се от бял панталон с вталено сако, съчетан с дантелен сутиен, който се виждаше под сакото.

Лорън Санчес и Джеф Безос Снимка: Ройтерс

Годеницата на шефа на Amazon е голям почитател на този тоалет, като преди това го носеше през септември, за да присъства на срещата на върха на Forbes Power Women's 2024, която се проведе в Ню Йорк.

Журналистката прибра дългата си кафява коса в ниска конска опашка, а за да завърши визията си, пусна няколко оформящи лицето кичури, пише списание Hello.

Лорън Санчес беше облечена в елегантен бял тоалет Снимка: Ройтерс

В неделя вечер преди голямото събитие Лорън беше и във Вашингтон, където изглеждаше елегантно, докато присъстваше на вечеря в Националния музей на строителството във Вашингтон.

Лорън Санчес преди встъпването в длъжност на Тръмп Снимка: Ройтерс

Към нея се присъедини дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп, и сподели няколко снимки от събитието в социалните мрежи, като ги надписа: „Вълшебна вечер". Тя обра овациите в рокля на Dolce & Gabbana, която имаше блестящ втален корсаж и асиметрична драпирана пола по цялата дължина.

Към Лорън и Джеф се присъединиха много политически лидери от миналото, включително Барак Обама и Хилари и Бил Клинтън, които бяха посрещнати с освирквания при пристигането си заедно с Джордж У. Буш и съпругата му Лора.