Владимир Явашев: Безценният ми урок от Кристо - няма невъзможни неща

Племенникът на световноизвестния артист се е посветил да сбъдне последното му голямо желание - "Мастабата" в Абу Даби. Проектът е по-обемен от две Хеопсови пирамиди

Липсва ми да го гледам как се наслаждаваше да гледа готовото си творение. После казваше: "Следващото!"

С Жан-Клод бяха много добри в това да играят доброто и лошото ченге. Но винаги се вслушваха в екипа си

Изкуството на световноизвестната артдвойка Христо Явашев-Кристо и неговата спътница Жан-Клод оживява отново през 2025-а, когато се навършват 90 години от рождението на двамата. Изминали са също така 20 години от тяхната знакова инсталация "Вратите" в Ню Йорк, 30 години от колосалното опаковане на Райхстага в Берлин и 40 от превръщането на най-стария мост в Париж - "Пон Ньоф", в монументално произведение на изкуството.

Кристо си отиде преди четири години, а неговата любима Жан-Клод - през 2009 г., но тяхното творчество продължава да вдъхновява.

Владимир Явашев, племенник на големия артист с български корени, споделя отговорността за наследството на двойката заедно с Джонатан Хенери, племенник на Жан-Клод, и други членове на фондацията "Кристо и Жан-Клод".

И докато организирането на годишнините от техните емблематични проекти се планира прецизно от добре стикования екип, Явашев не забравя основния си фокус, а именно осъществяването на последното желание на Кристо - издигането на "Мастабата" (The Mastaba) в пустинята на Абу Даби. Владимир вече сбъдна другата му основна заръка - да опакова Триумфалната арка в Париж (през 2021 г.), и със сигурност ще реализира проекта, обсебил чичо му като "мираж", без значение колко време ще му отнеме. Защото по всичко личи, че за мъжете с фамилията Явашев няма невъзможни неща.

Владимир е син на актьора Анани Явашев - брат на Кристо.

- Г-н Явашев, тази година е много знакова за наследството на творческата двойка Кристо и Жан-Клод. Сигурно сте много зает?

- Има доста поводи, но и голям екип, който работи за отбелязването на всяка една от тези годишнини. Всичко е въпрос на координиране.

- Парижкият "Пон Ньоф" ще бъде трансформиран в гигантска пещера чрез артинсталация на френския артист JR в чест на опаковането му от Кристо и Жан-Клод през 1985 г. Как успяхте само за 6 месеца да убедите кметицата Ан Идалго да ви даде зелена светлина за това, като се има предвид, че чичо ви и леля ви се борят 10 години за разрешение?

- Времената са се променили. Ние много добре работихме с Ан Идалго, когато направихме проекта за Триумфалната арка. Тогава всичко мина отлично. Сега по инсталацията за "Пон Ньоф" работи JR - един млад, съвременен, парижки художник, който тя също много обича. Затова не беше толкова трудно бързо да се разберем.

Опакованият "Пон Ньоф", Париж

- Какво ви отведе до сътрудничество точно с художника JR, чийто проект предвижда да преобрази моста като каменна формация?

- Ние се познаваме от много години. Той ми е приятел. Един от художниците, които аз лично познавам, който е силно повлиян от Христо. Обадих му се и му казах, че е много по-добре някой да направи своя интерпретация за "Пон Ньоф", вдъхновена от работата на Христо и Жан-Клод.

Щеше да бъде банално, ако просто отново го опаковаме. Неговият план е за една цялостна скулптура, която ще се сложи там, но трябва да се види, не може да се обясни.

Проект за “Пон Ньоф” на френския артист JR, вдъхновен от опаковането на най-стария мост в Париж от Кристо и Жан-Клод преди 40 години.

- Търси ли се вашето одобрение за всичко?

- Не се меся по никакъв начин освен с помагане с логистика. Един художник винаги трябва да има абсолютна свобода върху това, което твори. Кой съм аз да се налагам?! Това е частен проект, инспириран от наследството на Христо и Жан-Клод. Голяма част от екипа ни участва.

- От 12 февруари до 23 март виртуален портал в Ню Йорк ще даде възможност да се преживее отново инсталацията "Вратите" (The Gates) от 2005 г. Какви други изненади ще има?

- Искахме да направим три съвсем различни събития за трите годишнини. В "Сентрал Парк" през специална апликация за телефон ще може да се изживее добавена реалност - ще се виждат портите и ще има взаимодействие с вятъра, облаците, сенките и така нататък.

През февруари в Ню Йорк ще могат да се преживеят отново “Вратите” на Кристо и Жан-Клод от 2005 г. чрез приложението Bloomberg Connects.

За "Вратите" правим и изложба в The Shed - едно иновативно културно пространство, където ще се покаже историята и сложността на проекта в архиви, снимки и видеа. Експозицията се казва "Кристо и Жан-Клод: Портите и нереализираните проекти за Ню Йорк", като съдържа идеите им за МоМА, за 53-а улица, за опакования музей "Уитни", за Бюста на Силвет - скулптура на Пикасо...

- За вас кое е най-интересното, което за съжаление, е останало неосъществено от тях в Ню Йорк?

- Не мога да кажа. Може би защото съм пристрастен заради мастабата с варелите, бих посочил проекта за МоМА, тъй като е бил за блокиране на улицата пред музея с варели. Може би това щеше да е по-интересно. Но за мен през процеса на създаване - една инсталация става интересна.

- Смятате ли за недостижима и днес свръхамбицията в произведенията на Кристо и Жан-Клод?

- Има всякакви артисти, които правят много големи неща. Джеймс Тюрел например има големи проекти. Христо винаги казваше: "Те са големи само защото са абсолютно useless - безполезни." Хората са строили много по-големи неща, които имат практическа полза. А когато е само произведение на изкуството, което няма никаква функция, освен да бъде произведение на изкуството, тогава изглежда толкова голямо. Мисля, че човешкото въображение и фантазия нямат лимит. Така че се надявам и съм сигурен, че ще се случват много големи неща от други артисти.

- Какъв е планът за отбелязването на 30-ата годишнина от опаковането на Райхстага в Берлин?

- Още работим по въпроса. Току-що получихме разрешение да направим някаква интервенция на сградата. Може да е 3D мапинг или изложба. Още не е съвсем сигурно. В момента те правят и реконструкция на Райхстага, като сградата е блокирана в някаква степен.

- През 2025-а се навършват и 90 години от рождението на Кристо и Жан-Клод, които споделят една и съща дата (13 юни). Какво празненство заслужава това?

- Те никога не са си празнували рождения ден. Най-вероятно тази годишнина ще съвпадне със събитието около Райхстага, такива са датите. Няма да правим голямо празненство, ще чакаме стогодишнината.

- Вие сте се посветили основно на работата по "Мастабата" в пустинята на Абу Даби - проектът, обсебил чичо ви четиридесет години. Какви са най-големите предизвикателства?

- Разрешения и финансиране. Инженерно той е готов. Но това е много скъп проект и това е главната трудност. Най-скъпото нещо винаги е трудът на хората. Също така има страшно много метал в него. Представете си - по-обемен е от две Хеопсови пирамиди. Това е много сериозен размер.

“Мастабата” - проект за Абу Даби, Обединени арабски емирства. Колаж 2017

- Кога смятате, че ще успеете да го завършите?

- Само строежът ще отнеме около четири години от момента, в който направим първа копка. Най-най-най-оптимистичният вариант е да стане след 6-7 години. Но не може да се каже наистина.

- Какво спря Кристо да осъществи този проект и защо беше обсебен от него?

- Много са факторите. Какво го е спряло Христо 26 години да направи "Вратите", или 10 години "Пон Ньоф"... Не мога да кажа конкретно. Иначе всичко с неговата мастаба (древноегипетска гробница, имаща формата на пресечена пирамида - бел.ред.) започва много по-рано. Защото Христо още в ранните 60-те години и края на 50-те дори започва да работи с варели. Много ги обича, харесва формата им. Преди тях работи с много кутии за боя и други цилиндрични обекти, като после стига до варелите. Rue Visconti се случва 62-а година (Кристо и Жан-Клод затварят улица "Висконти" с 89 петролни барела). След това в края на 60-те и началото на 70-те има идея за мастаба на много различни места, но в много по-малък размер.

И ние всъщност направихме тази в Лондон в езерото Серпентайн (от 7506 варела). Връзката с варелите е от началото на кариерата му.

- Кои са най-безценните уроци, които усвоихте от Кристо, докато бяхте негова дясна ръка дълги години?

- Най-безценният урок е, че няма невъзможни неща.

Владимир и Христо Явашеви на терен с експерти от екипа си.

- Вие сигурно сте единственият човек, в чийто глас той се вслушваше с неотстъпчивия си и взискателен характер. Каква беше вашата тайна?

- Не, не. Той винаги е правил колаборация с много от хората, с които е работил. В екипа сме много близки - като приятели и професионално. И той, и Жан-Клод винаги се вслушваха в експертите, които ги съветват. Единственото, в което Христо винаги е бил много сигурен и абсолютно е знаел по-добре от всички останали, е как трябва това, което иска, да изглежда визуално. Все пак той е визуален артист.

А след това има толкова други моменти - инженерно, логистично и т.н. Трябва да има експерти, които да свършат тази работа и той беше заобиколен с отлични професионалисти. Но да - никога не правеше отстъпки с визията си.

Иначе аз дори мисля, че той имаше един от най-лесните характери, които познавам. Когато един човек знае какво иска, кое му е трудното, всичко е ясно.

Явашеви обсъждат плана за опаковането на Триумфалната арка в Париж с експерти. Кристо не доживя да види готовия проект, който Владимир завърши без него.

- Кое негово монументално произведение му бе най-скъпо на сърце?

- Няма такова. Той винаги казваше: "Следващото". Жан-Клод пък казваше, че все едно е да питаш някого кое му е най-любимото дете.

- Те как се допълваха?

- Те бяха много добри в това да играят доброто и лошото ченге. Сменяха ролите според ситуацията.

- А на вас кой техен проект ви е най-скъп?

- За мен целият процес по създаването на "Плаващите кейове" беше невероятен. Там имаше толкова много неща, които се събраха заедно. Визуално обаче много харесвам опакованите дървета в Базел - сравнително малък проект, но страшно красив. Като малко бижу.

- Имало ли е моменти от работата по някоя инсталация, когато всичко толкова се е обърквало, че сте се притеснявали от провал?

- Имало е някои моменти, в които изведнъж нещо се случва и мислиш, че ще те забави. Но никога, че всичко ще се провали тотално. Това не се е случвало.

Аз дори не съм бил роден, когато Христо и Жан-Клод правят "Завесата в долината" в Колорадо. Първата година се оказва, че инженерите са объркали нещо с плата и това тогава проваля проекта, но след една година те се връщат и го завършват. Въпрос на желание и на страст.

- Липсваше ли ви чичо ви на терен при опаковането на Триумфалната арка?

- Абсолютно. Най-много ми липсваше да го гледам как той се наслаждава да гледа, когато е готово. Първо, би казал: "Look, look (Виж, виж)". После би казал: "We did(ed) it" (Направихме го), което му беше любима абсолютно некоректна английска фраза.

Триумфалната арка, опакована, Париж, 2021 г.

- Да бъде завършено - това ли бе любимият му етап от създаването?

- Със сигурност. След всичките години работа да можеш да видиш нещо готово за определен брой дни... Той много пъти е искал да няма нонстоп интервюта, да няма нонстоп срещи, за да може просто да си гледа творбата.

- За вас кой е най-вълнуващият етап от продуцирането? Също ли финалът?

- Естествено. Защото има едно друго пускане на всичко - хем носталгия, хем радост, хем тъга. Последните дни и часове от един проект - в тях има нещо специално.

- А какво е чувството, когато после трябва да го развалите?

- Когато сте били в нещо 24 часа в продължение на месеци, да не кажа години, заедно с цял екип от стотици души, това се вижда и преживява от съвсем друга гледна точка. Не мога да кажа, че е тъжно и не мога да кажа, че е весело. Това е част от работата. И част от красотата е в това, че тези творби не са перманенти.

- Основното послание в работата на Кристо и Жан-Клод за свободата и независимостта ще вълнува ли още много време?

- Надявам се, но това зависи от хората.

- Вие какво искате да каже на света "Мастабата" в Абу Даби?

- Каквото светът иска да разбере. Всеки художествен проект е отворен за някаква интерпретация и всяка интерпретация е абсолютно легитимна. Прочитът зависи от зрителя.

За Христо, идвайки от комунистическите времена в България, свободата винаги е била много важна. Той никога не е обичал изкуството да се използва като пропаганда - било то религиозна, политическа, екологична. Винаги е искал да бъде свободен.

Естествено, политиката в опакования Райхстаг например не е измислена от Христо, тя просто е в Райхстага и интерпретацията на хората. Особено когато това се случва пет години след падането на Стената и със сигурност щеше да има различно значение, ако се беше случило 79-а година, да речем.

Както и с "Вратите" в Ню Йорк. Това бе първата творба в публичното пространство от този мащаб след 11 септември 2001 г. И естествено, хората имат определено приемане четири години след станалото, което несъмнено щеше да е различно, ако се беше случило преди това или пък 20 години след това.

- По какво смятате, че приличате на вашия чичо? Може би, че и вие не приемате нищо за невъзможно?

- Надявам се - това са големи обувки за запълване. Но никога не бих се сравнявал с него. Аз не съм художник, аз просто изпълнявам идеите на художника.