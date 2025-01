Филм с българско участие е номиниран за наградите "Оскар" (Видео)

„Човекът, който не можеше повече да мълчи" е филм с българско участие, номиниран за наградите "Оскар". Той е създаден в копродукция с Катя Тричкова от „Contrast Films" и има шанс да спечели в категорията за най-добър игрален късометражен филм.

Филмът е създаден по реални събития и се развива през 1993 г. в Стрипчи, Босна и Херцеговина. В него пътническият влак от Белград за Бар е спрян от паравоенни сили в рамките на операция за етническо прочистване. Докато те извеждат от влака невинни цивилни, само един човек от 500-те – Томо Бузов, се осмелява да им се противопостави.

Късометражният филм е носител на „Златна палма" за най-добър късометражен филм и на Европейска филмова награда в същата категория. У нас е имал прожекции в рамките на фестивалите „Киномания" и „Златна роза".

Режисиран е от Небойша Слиепчевич, а българско участие има и в екипа зад камера – в костюмите, озвучаването, грима и прическите.

Останалите филми, с които "Човекът, който не можеше повече да мълчи" ще се бори за наградата са "Anuja", "I'm Not a Robot", "The Last Ranger" и "A Lien".

Церемонията по връчване на наградите ще се състои между 02:00 и 05:00 ч. сутринта на 3 март българско време.