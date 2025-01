Скритите послания зад роклите за отмъщение

Изумителните скрити послания зад роклите за отмъщение или как жените използват модата, за да триумфират над трудностите.

Тези стилни и дръзки модни избори, направени в най-трудните моменти, изпращат силни послания за самоувереност и свобода.

Терминът „рокля за отмъщение" се използва за стила на жената след раздяла и се наложи преди повече от три десетилетия, когато през юни 1994 г. принцеса Даяна завладя света с черната си кадифена рокля с открити рамене, създадена от гръцката дизайнерка Кристина Стамболиан, без да се съобразява с кралския протокол. Същата вечер принц Чарлз публично призна за връзката си с Камила Паркър-Боулс, а посланието на Даяна беше ясно: „Продължавам напред."

През годините влиятелни жени от цял свят използват висшата мода като начин на комуникация. Чрез нея те преминат през най-трудните си моменти и показват невероятните си завръщания, като показват на света своята сила.

Първата дама Мелания Тръмп също остави своя отпечатък в тази традиция с избора си на тоалет за бала по встъпването в длъжност на Доналд Тръмп. Така тя каза на хората, които не я харесват „Върнах се и съм по-добра от всякога."

Мелания направи драматично завръщане в Белия дом с дръзка черно-бяла рокля от Ерфе Пиер, който създаде тоалета ѝ през 2017 г. за същия повод. Но докато визията отпреди години излъчваше сдържана енергия с умерени цветове, тази седмица тя заложи на смелите контрасти и острите ъгли. От семплите, сдържани обеци като аксесоари, този път Мелания заложи на смело, шикозно колие тип „чокър". Изглеждаше необезпокоявана от скандалите и враждебността от издигането на съпруга й на власт. С тази рокля Мелания демонстрира, че модата не е просто визия – тя е оръжие, което може да трансформира уязвимостта в сила, а бляскавата й рокля бе нейният щит. pic.twitter.com/iiJOI8nJbB Melania looked stunning. Brooch on her neck was vintage Harry Winston circa 1955 and dress designed by her stylist Herve Pierre. — Politics & Policies 🇺🇸🌎 (@out2sea90210) January 21, 2025

Стриктното придържане към старата ѝ визия - изпъстрена с по-бляскави акценти - може да се разглежда и като завръщане към модната индустрия. След победата на Тръмп през 2016 г. редица дизайнери като Марк Джейкъбс и Том Форд заявиха, че никога няма да облекат бъдещата първа дама.

Нейният стилист Ерве Пиер признава, че веднъж е бил изгонен от бутик на американски дизайнер. „Разбирам, че можеш да критикуваш г-жа Тръмп, но да кажеш на някого, който идва да пазарува на пълна цена - „Тук не сте добре дошли". Това е нещо, което никога не бих очаквал", споделя той. За разлика от останалите първи дами, стилът на Мелания е по-различен, а сред причините е и скептицизмът на някои модни къщи.

Доналд и Мелания присъстваха на три бала за една нощ. Започнаха с бала на военните, преди да се отправят към близкия „Бал на свободата", където танцуваха на сцената с цялото си семейство. Накрая завършиха със „Звездния бал".

Те изпълниха първия си бавен танц на „The Battle Hymn of the Republic", изпълнен от оркестъра на морската пехота на САЩ, преди към тях на сцената да се присъединят вицепрезидентът Джей Ди Ванс и съпругата му Ъша. След това и двете двойки танцуваха с военни, както е обичайно.

Рийз Уидърспун и Райън Филип бяха перфектната двойка, но шокираха феновете, когато обявиха раздялата си през 2006 г.

За първата си поява след раздялата им актрисата реши да покаже на света, че се е възстановила, с мини рокля от жълтеникав брокат на Оливие Тескенс на наградите „Златен глобус" през 2007 г.

Посланието беше ясно - аз съм тук и съм щастлива. Яркожълтият тон, за който често се казва, че психологически предизвиква щастие и вълнение беше перфектен. Той беше още по-подчертан от забележителната руса коса на звездата. Кройката на роклята също беляза кокетното ново начало за актрисата.

Роклята е обявена за една от най-емблематичните за всички времена, като модният директор Хъл Рубенщайн дори я нарича роклята „Ryan Who?" в книгата си „100 незабравими рокли". Kanye West has had several controversial moments, including interrupting Taylor Swift's 2009 MTV VMA speech, saying "slavery was a choice" in 2018, and releasing a 2022 music video depicting violence against Pete Davidson. How many people remember when Kanye called out Beyoncé… pic.twitter.com/YfAAoJuLfl — Oyebanji Akins (@Oyebanji_akins) June 8, 2024

Когато през 2001 г. Никол Кидман избира прозрачна черна рокля на Шанел за премиерата на филма „Другите", знаеше какво прави. За първи път тя видя публично бившия си съпруг Том Круз и иска да му покаже какво е изгубил.

Приятел на Никол заяви пред Daily Mail: „Този развод не беше нейно решение. Том направи този ход." А когато Никол се включи в предаването „Късна вечер с Дейвид Летерман" след обявяването на развода на Том, тя не можа да устои на корав коментар за ниския ръст на актьора и каза „Е, сега мога да нося токчета".

Въпреки че според съобщенията раздялата е била „голям шок" за Никол, тя отказа да остане в сянката на бившия си съпруг и беше в най-добрата си форма за първата премиера.

Никол, която сега е на 57 години, оттогава си отмъщава и дори засенчва бившия си съпруг на големия екран.

Тейлър Суифт е известна с хитовете си за отмъщение и не е изненада, че гардеробът ѝ не е по-различен.

35-годишната певица, оглавяваща класациите, облече сребриста рокля на наградите „MTV VMA" през 2022 г., която страшно напомняше на роклята, която носеше 13 години по-рано на същото събитие - където Кание Уест прекъсна речта ѝ за приемане на наградата.

Тогава 19-годишната Тейлър беше на „MTV Video Music Awards" през 2009 г., приемайки наградата за най-добър женски видеоклип за „You Belong with Me".

Изведнъж, по средата на речта ѝ, Кание скочи на сцената, грабна микрофона от ръцете ѝ и изрева: „Тейлър, много се радвам за теб и ще те оставя да довършиш, но Бионсе имаше един от най-добрите клипове на всички времена!"

Скандалното изказване предизвика шок не само у феновете, но и накара тогавашния президент Барак Обама да нарече Кание магаре. Рийз Уидърспун Снимка: Х/ @ScarlettEHarris

През 2022 г. Тейлър се завърна на сцената като 33-годишна жена с множество хитове и поредица от отличия. В знак на благодарност към по – младата наивна Тейлър, тя избра блестяща сребриста рокля, която напомня за опита на Кание да я унижи.

Тя отнесе наградата за най-добър видеоклип и най-добър дългометражен видеоклип за 10-минутната си версия на „All Too Well" , побеждавайки едни от най-големите световни звезди.

Дженифър Лопес доказа как се носи рокля за отмъщение по блестящ начин на филмовия фестивал във Венеция през 2021 г., когато се появи в прилепнала бяла рокля.

Само няколко седмици след като прекрати годежа си с Алекс Родригес, 55-годишната звезда беше отново в обятията на бившия си любим.

За първата им публична поява след събирането, Лопес избра впечатляваща рокля в блестящо бяло от Джорджес Хобейка, която напомняше на булчински стил – силно послание от двойката, която вече веднъж беше сгодена, но се раздели през 2004 г.

Тя изпълни това обещание, като сключи брак в Лас Вегас. Но въпреки романтичното завръщане две десетилетия след първия им годеж, любовта им не издържа. На 6 януари 2025 г. разводът им беше финализиран.