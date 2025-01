Бед Бъни запази челната си позицията в класацията на "Билборд" за албуми

Бед Бъни за втора поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Пуерториканската звезда на регетона запази първенството си с албума Debi Tirar Mas Fotos, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 151 000 еквивалентни единици.

Debi Tirar Mas Fotos е шестият студиен албум на Бед Бъни и четвъртият, с който изпълнителят оглавява класацията Билборд 200. С албума си Un Verano Sin Ti, издаден през 2022 г., пуерториканецът прекара 13 непоследователни седмици на върха в чарта.

Певицата Сиза, която миналата седмица заемаше третото място в класацията, се е изкачила до втора позиция със SOS. От албума й за периода на отчитане са продадени 90 000 еквивалентни единици, пише БТА.

На трето място с 81 000 продадени еквивалентни единици е посмъртно издаденият албум Balloonerism на рапъра Мак Милър, който почина през 2018 г. Осем албума на Милър, включително Balloonerism, са намирали място в Топ 10 на Билборд 200, припомня изданието.

Четвъртата позиция в албумния чарт остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от рапъра Кендрик Ламар с GNX. От тавата му за периода на отчитане са продадени 59 000 еквивалентни единици.

На пето място е Грейси Адамс с 52 000 продадени единици от албума The Secret of Us.

В Топ 10 на Билборд 200 следват три албума, които преди са били начело в класацията - Short n' Sweet на певицата Сабрина Карпентър, WHAM на рапъра Лил Бейби и One Thing at a Time на кънтри певеца Морган Уолън.

Челната десетка в чарта се допълва от Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft и Тейлър Суифт с The Tortured Poets Department.