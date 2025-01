Мелания Тръмп облече смокинг за официалния портрет в Белия дом

Официалният портрет на Мелания Тръмп в Белия дом беше представен в понеделник, а първата дама има сериозни намерения. Бившият модел подложи на изпитание таланта си пред камерата, действайки с властно присъствие в заседателната зала - и в Белия дом.

Насочвайки се към кампанията на съпруга си Доналд Тръмп да изобразява сила, тя е заснета в черно и бяло от белгийската фотографка Режийн Махо. Мелания позира във визия, вдъхновена от мъжкото облекло на Dolce & Gabbana със съвременна женственост: скроен черен блейзър с широки сатенени ревери върху разкопчан бял топ. Смокингът е съчетан с кумбе и панталон на Ralph Lauren, съобщи WWD.

Тя избра Dolce & Gabbana и за своя портрет през 2017 г., но

визията контрастира със стария ѝ официален портрет в Белия дом, както и с на всички първи дами преди нея, също заснет от Махо, където тя е с широко отворени очи и усмивка. В изявление фотографката казва: „Работата с първата дама винаги е творческо приключение и голямо удоволствие. Тя е наистина вдъхновяваща." Released from the White House, the first official portrait of First Lady Melania Trump. pic.twitter.com/EmbH2nhKIb — Ava- I Love My USA! 🇺🇸 (@WEdwarda) April 3, 2017

Предишните фотографи на Мелания също са я обсипвали с похвали. Фотографът Александър Але дьо Басевил, който е снимал първата дама гола по време на дните ѝ на модел през 90-те години, каза, че тя е „супер приятна".

„На снимачната площадка имаше хора за осветлението, грима, прическата и стайлинга. Тя беше наистина професионална и много мила", добави той.

Снимката на Мелания е исторически момент за портретите на първата дама в Белия дом и е изображение, което има паралели със собствения портрет на съпруга ѝ Доналд от 2025 г. в Белия дом - неговият, направен с намръщена физиономия и смръщени вежди, които поразително приличат на военните плакати за набиране на войници на Чичо Сам от времето на Първата световна война, пише life.dir.bg.