Роди се ново бебе в кралското семейство

Британското кралско семейство се сдоби с нов член. Беатрис, внучката на покойната кралица Елизабет и дъщеря на принц Андрю и Сара Фъргюсън, роди момиченце.

„Нейно кралско височество принцеса Беатрис и г-н Едоардо Мапели Моци са изключително щастливи да съобщят за появата на тяхната дъщеря Атина Елизабет Роуз Мапели Моци, родена в сряда, 22 януари, в 12:57 ч.", се казва в изявление от двореца във фейсбук.

Бебето тежи близо 2 килограма

"Кралят и кралицата, както и останалите членове на кралското семейство, са били информирани и са изключително радостни от новината".

Принцеса Беатрис и г-н Едоардо Моци благодарят на целия персонала на болницата за чудесните им грижи. Нейно кралско височество и дъщеря й са здрави и се чувстват добре, а семейството се наслаждава на времето си заедно с по-големите братя и сестри на Атина, Улфи и Сиена.

Принцеса Беатрис и нейният съпруг Едоардо Мапели Моци се ожениха през 2020 г. и вече имат едно дете – 3-годишната Сиена. Моци има и 8-годишен син, Уулфи, от предишна връзка.