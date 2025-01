С принт върху огледало Сара Алберт рисува любовта

За трети път художничката е с вернисаж във "Виваком Арт Хол Оборище 5"

Нова доза от сърца, създадени от различни материали и техники, ще покаже самоуката художничка Сара Алберт. Това е четвъртата ѝ самостоятелна изложба, като за трети път Алберт избира да изложи работите си във “Виваком Арт Хол Оборще 5”.

Част от експозицията са най-новите платна на художничката, за които тя използва принт, неонови картини и работа върху огледала, както и емблематични нейни картини, които са част от творческите ѝ периоди. Всички са специално подбрани за изложбата в любовна тематика по случай Свети Валентин, като ключови елементи в платната са не само сърцата, но и четките, и картите. Художничката Сара Алберт

Официалното откриване на експозицията е на 4 февруари от 18,30 ч във “Виваком Арт Хол Оборище 5” и може да бъде видяна от 5 до 20 февруари.

Сара Алберт започва да твори от 2020 година насам. Не е учила специалност рисуване, но нещо в нея се отключва и то става неизменна част от ежедневието ѝ. Първата изложба на Алберт е през ноември 2022 г., след това следват Love is All и All of Mе. И двете експозиции са посрещнати с голям интерес от любители и колекционери.