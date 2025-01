Роклегендата Ник Кейв осъзнал, че изкуството не е всичко след смъртта на синовете му

Певецът и писател Ник Кейв призна, че смъртта на двамата му синове го е накарала да осъзнае, че изкуството не е всичко. По думите му сега го води отговорността към съпругата и семейството му, пише Би Би Си, цитиран от БТА.

Австралийският музикант каза в предаването Desert Island Discs на Би Би Си Радио 4, че съпругата и семейството му сега са вдъхновение за творчеството му и мястото, където се чувства най-добре.

„Прекрасно е това, че имам малък внук, който е на около седем месеца“, призна той в предаването.

15-годишният син на Кейв – Артър, загива в Брайтън при падане от скала през 2015 г., а най-големият му син Джетро умира на 31-годишна възраст в Мелбърн през 2022 г.

67-годишният фронтмен на Nick Cave and the Bad Seeds разказа на водещата Лорън Лавърн за променящия му се мироглед: „Това има много общо с Артър и Джетро... Винаги съм си мислел, че изкуството е всичко. Сега вече не е така, макар че изкуството остава надежден пристан“.

Навремето той е ходил всеки ден в офиса, заключвал вратата и работел сякаш нищо друго не съществува.

„След смъртта на Артър просто затворих офиса за известно време. Бях отблъснат от него по някакъв начин“, допълва музикантът.

Кейв и преди е говорил за скръбта си от загубата на синовете си, като след смъртта на Артър призна, че постоянно усеща присъствието му.

„Скръбта и любовта са завинаги преплетени“, написа той в отворено писмо през ноември 2018 г. „Скръбта е ужасното напомняне за дълбочината на нашата любов. Подобно на любовта, скръбта не подлежи на обсъждане.“

Той каза на водещата Лавърн, че сега работи „много, много усилено“, но това вече не е най-важното за него.

Кейв, известен с песни като Red Right Hand и Into My Arms, продължи: „Смятам, че отговорността ми към децата и съпругата ми, както и това да бъда гражданин и съпруг, са действителната движеща сила или би трябвало да бъдат движещата сила на нашето творчество.“

Кейв, съпругата му – модната дизайнерка Сузи, и близнакът на Артър – Ърл, се преместиха от Брайтън в Лос Анджелис, тъй като им беше твърде трудно да живеят толкова близо до мястото, където почина Артър.

През 2018 г. Кейв създаде сайта Red Hand Files, за да помогне на други хора, чийто живот е бил засегнат от голяма загуба. Там феновете му задават въпроси, на част от които той отговаря.

„Това, което се опитам да направя, е да дам възможност на хората да разберат по някакъв начин, че има свят отвъд скръбта, която изпитват“, казва той.

Тази пролет Кейв тръгва на турне и сподели пред Би Би Си, че ще се оттегли от музиката, когато вече не може да пада на колене на сцената.

„Все още мога да падна на колене, но ставането ме затруднява“, каза музикалната звезда.

По време на турнето си Ник Кейв ще изнесе концерт в Пловдив на 19 август 2025 г. Компания на сцената в Античния театър ще му прави Колин Грийнууд.