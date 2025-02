Чапъл Роан получи „Грами“ за най-добър нов изпълнител, завършвайки забележителното си бурно издигане до славата, след като бе изоставена от последната си звукозаписна компания, предаде Ройтерс.

Роан, която е открита хомосексуалистка, през 2024 г. превзе поп света с песни, сред които „Good Luck, Babe!“ „Red Wine Supernova“ и „Hot To Go!“ от албума ѝ от 2023 г. „The Rise and Fall of a Midwest Princess“.

В речта си при получаването на статуетката тя призова звукозаписните компании да дават достойна заплата и здравни осигуровки на изпълнителите.

Роан е номинирана и в други категории на наградите „Грами“ - за албум на годината, песен на годината и запис на годината.

В категорията за най-добър нов изпълнител тя се бори срещу Бенсън Буун, Сабрина Карпентър, рапърката Доучи, група „Крънбин“, Шабузи, Теди Суимс и певицата Рей.

Роан започва музикалната си кариера през 2015 г., когато подписва договор с Atlantic Records и издава няколко сингъла, сред които „Pink Pony Club“. През 2020 г. лейбълът се отказва от нея. Тя се връща в родния си град, за да работи като бариста, преди да издаде дебютния си албум.

Наградите „Грами“ се раздават за 67-ми път на церемония в зала „Крипто Арена“ в Лос Анджелис.