Бед Бъни държи челната си позицията в класацията на "Билборд" за албуми

Бед Бъни за трета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Пуерториканската звезда на регетона запазва първенството си с албума Debi Tirar Mas Fotos, от който за едноседмичния период на отчитане са продадени 117 000 еквивалентни единици.

Debi Tirar Mas Fotos е шестият студиен албум на Бед Бъни и четвъртият, с който изпълнителят оглавява класацията "Билборд 200". С албума си Un Verano Sin Ti, издаден през 2022 г., пуерториканецът прекара 13 непоследователни седмици на върха в чарта.

Втората позиция в класацията Билборд 200 остава непроменена спрямо предходната седмица и се заема от певицата Сиза с 87 000 продадени единици от SOS.

Трети е рапърът Кендрик Ламар, от чийто албум GNX за едноседмичния период на отчитане са продадени 60 000 еквивалентни единици, пише БТА.

На четвърто място в класацията на "Билборд" за албуми е певецът и автор на песни Теди Суимс с I've Tried Everything But Therapy (Part 2), за когото това е най-високото класиране в чарта и първото в Топ 10. От албума на Суимс са продадени 50 000 еквивалентни единици.

Челната петица се допълва от кънтри певеца Морган Уолън с 41 000 продадени еквивалентни единици от One Thing at a Time.

В Топ 10 на албумната класация Билборд 200 намират място още Сабрина Карпентър с Short n' Sweet, Кейн Браун с The High Road, Грейси Ейбрамс с The Secret of Us, рапърът Сентръл Сий с Can't Rush Greatness и Били Айлиш с Hit Me Hard and Soft.