Церемонията за наградите "Грами" събра по-малко телевизионни зрители отколкото през 2024 г.

Рейтингът на наградите "Грами" тази година е по-нисък спрямо миналата година, въпреки напрежението дали Бионсе ще спечели статуетката за албум на годината и изненадващата поява на Уикенд на церемонията, предаде Асошиейтед прес.

Според агенцията Nielsen предаването в неделя вечер по Си Би Ес е гледано от 15,4 млн. зрители. Това представлява спад в сравнение с 2024 г., когато събитието е приковало вниманието на 16,9 млн. души, което е с 34 на сто повече от предходната година.

Данните до момента отчитат само зрителите на Си Би Ес, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Телевизионното предаване беше достъпно за излъчване и за тези, закупили специален пакет на платформата "Парамаумнт плюс".

Над тричасовото шоу - отново с водещ Тревър Ноа - се проведе в Лос Анджелис, който все още не се е възстановил от горските пожари. По време на церемонията със свои изпълнения се изявиха Били Айлиш, Чапъл Роан, Сабрина Карпентър, Чарли Екс Си Екс.

Шоуто събра близо девет милиона щатски долара за подпомагане на пострадалите от горските пожари.

Бионсе спечели "Грами" за албум на годината за Cowboy Carter, Кендрик Ламар спечели призовете за песен и запис на годината за парчето Not Like Us. Шакира взе награда за латино поп албум за Las Mujeres Ya No Lloran.