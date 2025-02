Травис Скот оглави класацията на "Билборд" за сингли с "4X4"

Травис Скот оглави класацията на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието.

Парчето му 4X4 застана на върха на подреждането още при дебюта си. Скот издаде си сингъла на 24 януари. Това е петата песен на Травис Скот, оглавила подреждането "Хот 100" на "Билборд". Преди това рапърът стигна до върха с Franchise (октомври 2020 г.), The Scotts (май 2020 г.), Highest in the Room (октомври 2019 г.) и Sicko Mode (декември 2018 г.). Всички те дебютираха в класацията на "Билборд" под номер едно с изключение на сингъла Sicko Mode, влязъл в чарта под номер четири.

След четири седмици начело на "Хот 100" Лейди Гага и Бруно Марс отстъпиха мястото на Травис Скот и тази седмица са втори с Die With a Smile. Лейди Гага и Бруно Марс взеха награда "Грами" в категорията за най-добро изпълнение на поп дует/група за хита си.

Третото място в класацията на "Билборд" е за певицата Розе от "Блекпинк" и Бруно Марс с хита им APT. Те запазват позицията си отпреди седмица, пише БТА.

Кендрик Ламар и Сиза се качват позиция в чарта с парчето Luther. Певецът беше отличен на церемонията за наградите "Грами", като взе статуетките за песен и за запис на годината за Not Like Us.

В челната петица на подреждането "Хот 100" място намира и Шабузи с парчето A Bar Song (Tipsy), с което певецът прекара рекордните 19 седмици на върха. Той слиза позиция спрямо класацията от изминалите седем дни.