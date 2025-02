Защо на 20 Крисия понякога се чувства като на екстремно влакче (Видео)

Навлиза сама в музикалната индустрия, смята да продължи с бизнес образование

Тя бе сред най-хубавите музикални изненади на гостите на “Шоуто на Слави”, макар и едва дете. А сега, вече 20-годишна, сама сяда на диванчетата в телевизионните студиа и разказва за музиката, която прави, и за дебютния албум, който подготвя.

Крисия Тодорова - усмихнатото момиче, което представи страната ни на детската “Евровизия” заедно с Хасан и Ибрахим и класира България на най-високото място дотогава в конкурса, вече е пораснала. Пише музиката и текстовете на песните си, подготвя участията си, ходи по интервюта, прави делови срещи и въпреки цялата натовареност, това я зарежда. “Вълнувам се от всичко това. Някой ден ще почивам, но не сега”, усмихва се Крисия. И не изпитва страх, че навлиза сама в такава машина като музикалната индустрия. “Близка съм с доста артисти, имам и подкрепата на екипа ми”, разказва тя пред “24 часа”. Крисия се продуцира сама и може да се каже, че се учи за това в движение. “На моменти се чувствам като на увеселително влакче - нагоре и надолу”, смее се младата певица.

Съвсем наскоро тя пусна трета песен от дебютния си албум. Стреми се музиката, която прави, да е различна и в същото време да докосва всекиго. Затова и се старае да се запознава с нови стилове, да пробва различни жанрове и да изненадва дори себе си. Поп, денс, арендби - всичко ѝ е интересно. Вкарва дори джаз звучене във втората си самостоятелна песен “Нежност”. “С пианистката Калина Димитрова, с която работим отдавна, много искахме да постигнем именно това - основната идея на песента бе да е в изцяло джазов стил, но решихме, че трябва да добавим и поп звучене, и се получи интересен резултат”, разказва Крисия.

КРИСИЯ ТОДОРОВА СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Макар да работи усилено върху дебютния си албум от пет месеца, тя все още не знае със сигурност колко ще са парчетата в него. Много иска текстовете им да обхващат всякакви теми, сред които уязвимостта и искреността. “Всичко ме вдъхновява, целият ми житейски опит без значение дали хубавите, или лошите неща в него. Искам да намеря послание от всичко”, казва Крисия. Вдъхновението може да дойде по всяко време, дори когато се разхожда - отваря веднага телефона или някоя тетрадка и бързо нахвърля всичко онова, което чувства или ѝ хрумва на момента. Най-често ѝ се случва да

почва да пише

някоя песен малко

преди да заспи

“Тогава всичко ми се избистря и мога спокойно да се концентрирам”, казва Крисия.

“Вижте ме какъв човек съм”, сякаш е посланието на новите ѝ песни. С тях иска да представи себе си, но и да накара хората да не се чувстват сами. “Да мога да хвана ръката им, ако имат нужда, с музиката ми.”

Крисия е родена на 1 юни 2004 г. във Варна, но е израсла в Разград. На сцената е от тригодишна възраст, когато започва да се изявява на различни празнични концерти в града си под ръководството на вокалния си педагог Свилена Дечева. Големият пробив на малкото момиче идва, когато Крисия се явява на кастинга за сценична партньорка на победителя в проекта “Разсмей Слави” Димитър Андреев. Слави Трифонов събира двамата, за да се появи петъчната рубрика “Запознай се с малките”.

През лятото на 2014 г. Трифонов обявява в шоуто си, че са получили предложение от БНТ Крисия да представи България на детската “Евровизия” и екипът му вече подготвя авторска песен за конкурса. Музиката е записана от Плевенската филхармония и Евгени Димитров, а текстът е на Ивайло Вълчев и самата Крисия. Българското представяне - с “Планетата на децата”, постига истински фурор. Страната ни е втора на финала, изпреварена само от Италия, а Крисия, Хасан и Ибрахим Игнатови се завръщат в София и са посрещнати като истински герои. Малко по-късно Италия се отказва да е домакин на детската Евровизия - по регламент страната победител посреща следващата година конкурса. Домакинството приема втората класирала се държава - България. Така Крисия, Хасан и Ибрахим доведоха детската “Евровизия” в София през 2015-а.

Крисия пише сама музиката си, в екипа й са две момичета, с които се познава още от музикалното училище.

И след конкурса момичето продължава да следва мечтите си - след сериозна подготовка е приета в Националното музикално училище “Любомир Пипков” в паралелка с поп и джаз пеене. Тя се дипломира през 2023 г. и решава да остави следването на висше и да се фокусира изцяло върху музиката си. Но има своите планове да продължи образованието си, и то в съвсем различна сфера. Математическото момиче у мен се обажда. Бих се занимавала с бизнес и числа”, казва тя.

Крисия работи

с две момичета

- Сара Чакърова и Калина Димитрова, с които се познава от музикалното училище. “Те са по-големи от мен с една година, но още там станахме близки с Калина. Тя е от група “Бон-Бон” и заедно с тях сме изпълнявали 2 песни - I Am Not The Only One и Discovery”, разказва Крисия. Всъщност и двете парчета звучат на внушително голяма сцена и милиони хора от цял свят ги чуват на живо. Това се случва през 2015-а, когато България е домакин на детската “Евровизия”, а Крисия и “Бон-Бон” са звезди на сцената.

Макар да е израсла в Разград, живее в София от години. И не е сама - майка ѝ Ангелина и двете ѝ сестри са тук и скоро очакват появата на ново попълнение в семейството. Каката на Крисия - Тифани, е в очакване на първото си дете. “Преместих се в София още когато кандидатствах за музикалното училище. Една година живях сама, но след това при мен дойде голямата ми сестра, бяхме заедно 2-3 години. А после и майка ми, и малката ми сестра се преместиха насам. Свикнала съм да се справям сама, но е друга подкрепата, когато най-близките ти са до теб”, разказва Крисия.

Крисия, Хасан и Ибрахим Игнатови са посрещнати като герои при връщането им от детската Евровизия в Малта.

През пролетта на 2022 г. семейството ѝ преживява най-голямата трагедия -

Крисия внезапно губи баща си,

който си отива след

тежък инфаркт на 53 г.

“Загубата не се преодолява, а се променя мисленето, когато си отива толкова близък човек. Той винаги е тук, така го усещам. Голяма част от всичко, което правя, е за него”, казва младата певица.

Макар днес да е съвсем различна и да мисли много по-зряло от онова 10-годишно момиче, което пя на детската “Евровизия”, за Крисия детското усещане май ще си остане любимо. “Това е най-истинското у нас без значение на колко години сме - и на 20, и на 30, и на 40”, усмихва се тя.

Крисия винаги ще е благодарна за огромния опит, който натрупа и с участието си в “Шоуто на Слави”, и с детската “Евровизия”. “Това са вълнуващите моменти, в които аз се запознах с моето бъдеще”, категорична е тя.

Освен всичко друго тя е голям почитател на филмовата индустрия и винаги ѝ е било интересно да влиза в различни образи. Да бъде актриса, е нейна мечта. Но между актьорството и музиката със сигурност ще надделее второто. Би се съгласила да се изяви и в роля, стига достатъчно да ѝ хареса и тя, и проектът. “Вкъщи постоянно си създавам различни имиджи и ги изпробвам - виждам докъде мога да се развия и какви неща мога да изиграя.” Сама казва, че не се справя много с комедийните образи, но драмата сякаш доста ѝ пасва.

Съвсем нормално за възрастта си тя самата постоянно се търси - опитва да се примирява с недостатъците си, да не се пришпорва да следва идеали, които други създават. И всичко това влага в музиката, която прави сега с цялото си сърце.