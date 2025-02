Мейси Грей включи България в турнето си, с което отбелязва 25 г. от дебютния си албум

Мултиплатинената изпълнителка, авторка на песни, продуцент и актриса, ще зарадва българските си фенове с концерт на 12 юни в “Пиротска 5”.

Мейси Грей включи София в турнето си, с което отбелязва 25 години от първия си албум On How Life Is. “Това няма да е просто турне – идвам ви на гости”, казва звездата за предстоящата си обиколка, която започва на 5 май от Великобритания.

На сцената Мейси Грей ще представи изцяло песните от албума On How Life Is, който включва и големите ѝ хитове I Try и Still.

Мейси Грей е родена на 6 септември 1967 г. в Кантън, Охайо, САЩ. Тя е арендби и соул певица, автор на песни, музикант и продуцент, има пет номинации и една награда “Грами” за най-добър женски вокал. Дебютният ѝ албум On How Life Is излиза през 1999 г., а сингълът I Try, за който получава “Грами”, и до ден днешен е нейна визитна картичка.