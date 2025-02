За първи път френското електронно дуо Air идва в София

Жан-Беноа Дюнкел и Никола Годен, по-известни като френското електронно дуо Air, пристигат това лято за първия си концерт у нас. Те ще изпълнят емблематичния си първи албум Moon Safari на 24 юни в “Арена София” (Столичния Колодрум). Концертът им е част от серията Sofia Solid.

През 1998 г. дуетът от Париж прави първия си албум, който обединява мелодия, нежност, футуристична естетика и вдъхновяващи текстове. От него са и емблематични песни като Sexy Boy, Kelly Watch The Stars, All I Need и Talisman, някои от които прозвучават и в немалко филми.

“Moon Safari е дълбока, универсална магия, изпълнена с любов и мистерия”, казва за албума Дюнкел, а Годен го описва като “перфектен”. С музиката си френското дуо вдъхновява артисти като София Копола, Дейвид Боуи и Мадона.