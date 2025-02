Изложба в Ню Йорк показва нереализираните творби на Кристо и Жан-Клод (Видео, снимки)

В Ню Йорк днес се открива изложба, посветена на нереализираните творби на Кристо и съпругата му Жан-Клод, съобщи АФП, цитирана от БТА. Експозицията представя и наследството, което те оставят в „осиновения“ си град.

През 2025 г. се отбелязват серия от годишнини, свързани с Кристо и Жан-Клод, известни с монументалните си опаковки на обекти и локации.

И двамата, родени на 13 юни 1935 г., щяха да навършат 90 години тази година, а три от най-големите им проекти отбелязват 20-ата, 30-ата и 40-ата си годишнина през 2025 г.: съответно "Портите" в Ню Йорк (2005 г.), опаковането на Райхстага в Берлин (1995 г.) и това на моста Пон Ньоф в Париж (1985 г.).

Навсякъде тези двуседмични ефимерни творби - запазена марка на Кристо и Жан-Клод, ще бъдат отбелязани с произведение, изложба или ретроспектива, отбелязва АФП.

След изложбата в Ню Йорк, и Париж ще почете творческото дуо. Опакованият от тях преди 40 години мост Пон Ньоф ще бъде превърнат в „пещера“ през септември от френския създател на улично изкуство Жи Ер в „монументална“ почит към двойката, обяви наскоро фондацията „Кристо и Жан-Клод“, цитирана от АФП.

В Германия музеят „Вюрт“ в Кюнцелзау проследява 60-годишното творчество на двама „много луди художници, които никога не приемаха „не“ за отговор и винаги смятаха, че няма невъзможни неща“, казва племенникът на Кристо Владимир Явашев, който отговаря за реализацията на незавършените проекти.

Поредицата от годишнини през 2025 г. е просто „съвпадение“, казва той. Това, което има значение, отбелязва Владимир Явашев, е наследството на двойката: „Те искаха да изпълнят проектите, за да ги видят, и за тях две седмици бяха достатъчни.“ Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Rommel Tan (@rtanphoto)

Племенникът на Кристо разговаря с АФП в нюйоркското студио, което е послужило за база на десетилетия творби на творческото дуо. Там все още има скици на Триумфалната арка, чието опаковане е било замислено приживе от Кристо, макар че творбата има голям успех година след смъртта му, и на проекта „Мастаба“ в пустинята на Абу Даби, единствената му творба, замислена като постоянна.

Роден в Габрово, България, Кристо пристига в Париж през 1958 г. Именно във френската столица той среща бъдещата си съпруга и се прочува в началото на 60-те години, когато блокира улица със стена от варели с петрол в знак на протест срещу Берлинската стена.

Един проект следва друг, но успехът идва едва през 1985 г., когато е опакован парижкият мост Пон Ньоф. Това е мястото, където Жан-Клод и Кристо се запознават през 1958 г., отбелязва АФП. Artists @ChristoandJC's work have captured the hearts and imaginations of millions. This week, I got a first look at “Christo and Jeanne-Claude: The Gates and Unrealized Projects for New York City,” a new exhibition at @TheShedNY as part of the 20th anniversary celebration of… pic.twitter.com/LPRHgTwiIx — Patti Harris (@PattiHarris) February 12, 2025