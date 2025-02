Кендрик Ламар оглави класацията на "Билборд" за албуми с GNX, съобщи сайтът на изданието.

Той се завърна на върха на чарта след шоуто, което направи по време на полувремената на Супербоул на 9 февруари. Освен това Ламар спечели тазгодишните награди "Грами" за запис и за песен на годината за хита Not Like Us.

Продукцията на рапъра беше начело на чарта през декември м.г. Освен GNX, още два албума на рапъра намират място в челната десетка на тазседмичното подреждане на "Билборд". Това са DAMN, издаден през 2019 г., който от 29 позиция се изкачи на девето място, както и good kid, m.A.A.d city от 2016 г. Тази седмица той заема десето място в чарта от 27-а позиция.

От GNX, който излезе през ноември 2024 г., са продадени 236 000 еквиваленти единици за отчетния период.

Втора в класацията на "Билборд" е певицата Сиза, която заедно с Кендрик Ламар участва в шоуто на полувремената на "Супербоул." Албумът й SOS се качи позиция от миналата седмица. За отчетния период от него са продадени 109 000 еквивалентни единици. SOS беше преиздаден на 9 февруари с четири допълнителни песни.

Уикенд, който миналата седмица беше начело на подреждането на "Билборд" за албуми, сега е трети с Hurry Up Tomorrow. За отчетния период от продукцията, издадена в края на януари, са продадени 101 000 еквивалентни единици.

Четвъртото място е за Бед Бъни с Debi Tirar Mas Fotos, от който са продадени 78 000 еквивалентни единици за отчетния период. Той слиза две места от изминалите седем дни.

В челната петица място намира и Чапъл Роан с The Rise and Fall,който се изкачва позиция спрямо миналата седмица. От продукцията й са продадени 78 000 еквивалентни единици.