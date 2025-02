Белгийците Hooverphonic водят струнен квартет

Белгийската банда Hooverphonic водят струнен квартет за концерта си в столичната зала “Джой стейшън” на 10 април. Със събитието популярната група празнува 25-годишнината от издаването на емблематичния си албум The Magnificent Tree. Тавата излиза през 2000 година и включва хитове като Mad About You и Vinegar & Salt. Комбинацията от трип-хоп, поп и оркестралните елементи в албума завладяват публиката по целия свят, печелейки на групата широко признание от меломаните и много нови фенове.

Hooverphonic е създадена през 1995 г. от Алекс Калиър, Реймънд Гиъртс и Лизе Садониус. По-късно като соло вокал към тях се присъединява Гийке Арнаерт. През годините групата еволюира от мрачния, приглушен трип-хоп до по-топъл, повече оркестров звук, отчасти психеделичен, отчасти закачлив и отчасти отнесен.