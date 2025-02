Актрисата Кики Палмър беше обявена за шоумен на годината на наградите "Имидж"

Актрисата Кики Палмър, която участва в комедията One of Them Days, беше обявена за шоумен на годината на наградите "Имидж" на американската Национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP), предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Отличията бяха раздадени за 56-и път на церемония в Лос Анджелис.

"Толкова е важно да сме заедно тук и да празнуваме", каза Палмър, приемайки наградата. "Никой не ме е извисявал повече от вас, от всички хора в тази зала".

Кики Палмър, която е носителката на награда "Еми", е известна с ролята във филма "Акийла и правописът" от 2006 г., с която прави пробив. След това тя води своя поредица по канала Nickelodeon, има и главна роля в комедията "Тру Джаксън" от 2008 г.

Наградите "Имидж" се смятат за най-големите отличия в сферата на развлекателната индустрия, насочени към цветнокожите актьори.

На церемонията в Лос Анджелис присъства и Камала Харис, вицепрезидент на САЩ по време на управлението на Джо Байдън и кандидат за президент. Тя получи бурни аплодисменти, след като се качи на сцената, за да получи наградата на президента на Национална асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите. Призът се връчва на хора, които "се отличават в обществената служба и използват своите уникални платформи, за да запалят и стимулират значима промяна".

"Макар да нямаме илюзии срещу какво се изправяме в тази глава от нашата американска история, тя няма да бъде написана само от този, който заема Овалния кабинет, нито от най-богатите сред нас", каза Харис, визирайки президента Доналд Тръмп, който я победи на изборите през ноември, и неговия съюзник милиардера Илон Мъск, отбелязва Ройтерс. "Американската история ще бъде написана от вас, написана от нас, хората", каза Харис.

Продукцията The Six Triple Eight получи наградата "Имидж" за най-добър филм. Военната драма на Нетфликс е базирана на истинската история на батальон, състоящ се само от чернокожи жени, по време на Втората световна война. Кери Уошингтън взе наградата "Имидж" за най-добра актриса за участието си в The Six Triple Eight. Филмът взе общо пет отличия.

Тазгодишната церемония, водена от актьора и комик Дион Коул, подкрепи общностите в районите в Лос Анджелис, засегнати тежко от разразилите се през януари пожари.