Изложба на българския художник Светлозар Пармаков в Йейлския университет през март

Изложба на българския художник върху порцелан Светлозар Пармаков ще бъде открита в Университета Йейл, САЩ, в катедрата им „Институт за свещена музика". Това съобщи във Фейсбук страницата си Генералното консулство на България в Ню Йорк, съобщава БТА.

Експозицията, озаглавена "Noah's Garden: The Porcelain Worlds of Svetlozar Parmakov" („Градината на Ной - порцелановите светове на Светлозар Пармаков"), ще бъде показана в периода между 27 март и 7 май т.г. Официалното ѝ откриване ще бъде на 26 март (сряда) от 17 часа в Miller Hall 406 Prospect Street New Haven, CT 06511.

Куратор на изложбата е д-р Лиляна Милкова, ръководител на отдел „Образование" и куратор на академични програми в Художествената галерия на Йейлския университет в САЩ (Yale University Art Gallery).

Д-р Лиляна Милкова има опит с развиване на ефективната образователна роля на университетския музей и е автор на публикации в областта на музейната педагогика и история на изкуството. Защитила е докторат по изкуствознание в университета на Пенсилвания, САЩ, и е специализирала в отдел „Фотография" на Националната галерия на САЩ във Вашингтон.

Светлозар Пармаков завършва Националната художествена академия през 1995 г. Доктор е по ергономия и промишлен дизайн към Техническия университет, а успоредно с това и запален фотограф, самобитен композитор и музикант.