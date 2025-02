Звезди от "Ахат" и продуцентът Иван Христов - голямата изненада в "Като две капки вода"

Осем изпълнители и един дует в 13-ия сезон на най-гледаното шоу, Михаела Филева с първа победа

В неделя вечер Рачков по "Нова" с музикалното предаване, по БНТ - с "Всичко за сина ми"

Българската роклегенда Звезди от "Ахат" влезе в "Като две капки вода" и това е най-голямата изненада засега в 13-ия фатален сезон на тв шоуто по Нова тв. Почти толкова неочаквана е и появата на тв продуцента Иван Христов, който също е сред участниците, но без обичайния си професионален партньор и приятел Андрей Арнаудов.

13-ият сезон на най-гледаното шоу у нас бе открит именно с изпълнението на Звездомир Керемедчиев, известен не само у нас, а и сред рокаджиите по света като Звезди от групите "Ахат" и "Аналгин". И както му отива, той се представи като Брайън Джонсън от AC/DC и песента им Highway to Hell.

Другата изненада - Иван Христов, излезе на сцената като британската звезда Роби Уилямс с парчето Rock DJ и изнесе грандиозно шоу.

Още един бивш водещ в Би Ти Ви се оказа сред имитаторите - Николаос Цитиридис, представен от водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро като "най-известния безработен". В първия епизод той изпя рап парче на гръцкия изпълнител Йоргос Мазонакис.

Заради Христов и Цитиридис, които вече не работят в конкурентната телевизия, водещите се шегуваха, че "Капките" са се превърнали в социално предаване и приютяват изгонени. Рачков и Геро като водещи на "Капките"

С имитацията си на Пинк и песента й "Опитай" блесна певицата Михаела Филева. Заради сложната акробатика, която тя представи, водещият Димитър Рачков каза: "За 13 години не съм виждал такова изпълнение в "Капките". Тя танцува заедно с премиер солиста на националната ни опера Фредерико Пинто и на финала съвсем заслужено се превърна в победител в първия епизод.

Две съвсем млади звезди също са сред участниците - певецът Вениамин, чиято кариера започва в други музикални тв формати, за да стигне до мюзикъла "Клетниците", и 25-годишната актриса Александра Лашкова, станала известна на зрителите като Макрена от сериала на БНТ "Войната на буквите". Тя вече има награда за най-добра актриса за късометражен филм от фестивали в Чили и Лос Анджелис, но тази вечер изуми журито с превъплъщението си в Шер и песента й Welcome to Burlesque.

Дивна, изгряла на българската музикална сцена още като дете, се включи в първия епизод като Дженифър Лопес. Осмият участник в 13-ия сезон е попфолк певицата Роксана, която няма музикално образование, но има 13 години на сцената. Тя изпълни "Плачещо сърце", имитирайки Софи Маринова, която впрочем е и нейна кума.

Деветият участник се оказа дует - Димитър Атанасов и Христо Младенов, печелили фестивалите "Бургас и морето" и "Пирин фолк". Тяхното изпълнение на "Девойко, мари, хубава" влиза в учебниците по музика. Двамата се представиха като Фреди Меркюри и Брайън Мей от "Куин" с великолепната им песен Who Wants to Live Forever.

Това са и хората, които ще изнесат голям концерт на националния стадион "Васил Левски" на 18 май. Там за първи път в историята на "Капките" ще бъде финалът им. Ако мине според очакванията на продуцента Магърдич Халваджиян, всеки следващ финал на "Капките" ще е там, обясни самият той.

Хилда Казасян, Веселин Маринов, Димитър Ковачев-Фънки и Любо Киров са в журито, което оценява изпълненията. Новото в този сезон е, че за първи път зрителите няма да гласуват чрез платени есемеси, а напълно безплатно чрез приложение на "Капките" в Нова плей. Единственото условие е, че всеки може да гласува само по веднъж и само за един изпълнител и то чак след представянето на всичките участници.

И докато в неделната вечер по Нова тв се излъчваше първият епизод на музикалното шоу за имитации, Димитър Рачков бе и на екрана на БНТ в сериала "Всичко за сина ми". Би Ти Ви отговори на конкуренцията с патриотичното шоу "Аз обичам България".