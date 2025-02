Граймс: Мъск не ми връща обажданията, а детето ни се нуждае от лекарска помощ

Певицата Граймс обвини публично Илон Мъск, с когото имаше 4-годишна връзка, че игнорира обажданията й, а едно от трите им деца има нужда от лекарска помощ.

В платформата "Екс" 36-годишната Клеър Буше написа: "Съжалявам, че го правя публично, но вече не е приемливо да се игнорира тази ситуация. Това изисква незабавно внимание. Ако не искаш да говориш с мен, наеми някой, който да го направи, за да можем да продължим напред в решаването на този проблем. Спешно е, Илон. Няма да давам подробности, но той не отговаря на текстови обаждания или имейли, а детето ни ще страда от увреждане за целия си живот, ако баща му не отговори възможно най-скоро", добави, без да конкретизира.

В момента постовете на певицата не могат да бъдат открити в акаунта й. Потребители подозират, че Мъск ги е изтрил, тъй като именно той притежава платформата.

Elon out here hiding and deleting grimes' replies about their son. Richest man in the world, still a deadbeat dad. Fucking pathetic. pic.twitter.com/q2MWShbkCZ — ⁵⁵¹¹ 🍌 (@BAYC5511) February 20, 2025

Бившите имат три деца - на 4, 3 и 2 годинки.

Наскоро Граймс отново се включи в социалните мрежи, за да признае, че е била "принудена" да даде 4-годишния си син на Мъск, за да го заведе на среща с президента Доналд Тръмп в Овалния кабинет във Вашингтон. Снимките, които излязоха по-късно на малкото момченце, били притеснили Граймс, която е на мнение, че то няма личен живот.

Попзвездата и основателят на Тесла имаха връзка от 2018 до 2022 г., пише dir.bg.

Наскоро писателка на име Ашли Сейнт Клер разкри, че преди пет месеца е родила тайно тринадесетото дете на Илон. С публикация в "Екс" тя публично обяви, че е майката на едно от децата на бизнесмена. Потвърждение от Мъск обаче все още липсва.