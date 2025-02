Само 1100 зрители ще гледат на живо Брайън Адамс в София

След изложба със свои снимки и два концерта у нас Брайън Адамс отново се връща в България. Този път той ще има една много различна и ексклузивна изява пред българските си фенове. Само 1100 зрители ще могат да го видят и чуят на живо, защото ще направи акустичен концерт. Събитието ще бъде на 29 април в столичната зала "България", където местата са по-малко и зрителите ще имат възможност да го гледат съвсем отблизо. А билетите ще вървят на цени от 150 до 300 лв.

Гостуването на канадската звезда е част от световното му турне Bare Bones Live. Освен с емблематичните песни oт едноименния албум специалният концерт ще изненада публиката и с някои от най-новите парчета от предстоящата нова тава на изпълнителя Roll With The Punches. Сингълът, на който е кръстен албумът, вече се върти с огромен успех,

дебютирайки в няколко класации във Великобритания

и вече заема челните места, което се случва за първи път от половин десетилетие насам.

Брайън Адамс прави концерти по цял свят близо 4 десетилетия. Музиката му е достигала до номер 1 в над 40 страни и е отличена с множество награди, сред които 3 номинации за "Оскар", 5 номинации за "Златен глобус", награда "Грами" и 20 отличия "Джуно", а освен това е награден с Орден на Канада. През 2018 г. Адамс влиза в света на музикалния театър, като участва в написването на песните за мюзикъла "Хубава жена". През 2022 г. издава 16-ия си студиен албум So Happy It Hurts. Презаписва някои от най-известните си песни и издава двоен диск Classics през 2023 г., а впоследствие пуска и бокссет от три албума от творчеството си в The Royal Albert Hall. През август 2024 г. Брайън Адамс създава Bad Records, собствен продуцентски лейбъл с лимитирана селекция от 7 плочи, дигитален сингъл и два видеоклипа към песните Rock And Roll Hell и War Machine.