Мерил Стрийп стана баба за втори път (Снимки)

Актрисата Мерил Стрийп стана баба за втори път. Дъщеря й Грейс Гъмър и Марк Ронсън са станали родители отново. Те са посрещнали второ момиченце, научи Page Six.

Мегапродуцентът е особено внимателен като нов татко.

Миналата седмица той се появи за кратко на партито за рождения ден на майка си Ан Декстър-Джоунс - организирано в коктейлния салон на Clemente Bar, но носеше маска през цялото време.

Според източник авторът на "Uptown Funk" е носил маската, защото "той и Грейс имат бебе от пет дни."

Новосгодената доведена сестра на Ронсън, Анабел Декстър-Джоунс, и нейният годеник, Хъм, бяха домакини на партито, на което присъстваха още другата му сестра, Саманта Ронсън, и доведеният им баща, основателят на Foreigner Мик Джоунс. Грейс Гъмър не беше забелязана на партито.

Продуцентът, носител на "Грами", и актрисата от "Let the Right One In" публично разкриха бременността й през декември на годишното им празнично парти в Pebble Bar в Ню Йорк, когато Гъмър дебютира в инстаграм с червена вталена рокля.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Mark Ronson (@iammarkronson)

Двойката започна да се среща през 2020 г. и сключи брак една година по-късно, през август 2021 г., пише dir.bg.

Червеното изглежда е любимият цвят на Гъмър, за да разкрие статута й на бъдеща майка: тя дебютира за първи път с червена рокля на партито по повод 50-ата годишнина на списание W през октомври 2022 г.

Ронсън и Гъмър са родители на още една дъщеря Рути, която е на 2 години.