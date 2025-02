Кейти Пери и годеницата на Джеф Безос ще полетят заедно в космоса

Певицата Кейти Пери, журналистката Гейл Кинг и Лорън Санчес - годеницата на милиардера Джеф Безос, са част от първия изцяло женски екипаж от над шест десетилетия, който ще полети в космоса с ракета на компанията "Блу Ориджин", съобщават световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Ракетата-носител "Ню Шепърд", суборбитален космически апарат с височина 18 метра, ще изведе екипажа до Линията на Карман - международно признатата граница на космоса, се посочва в изявление на "Блу Ориждин", която е собственост на Безос. 🚀 Meet the New Shepard NS-31 crew launching this spring: Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez, who brought the mission together. Read more: https://t.co/w4ryNViYPI pic.twitter.com/qm45kHVc2e — Blue Origin (@blueorigin) February 27, 2025

Пътниците ще изпитат няколко минути микрогравитация, преди да се върнат на Земята, кацайки в пустинята в западната част на Тексас, САЩ. Останалите членове на изцяло женския екипаж ще бъдат бившата специалистка по ракети от НАСА Ейша Боу, изследователката в областта на биоастронавтиката Аманда Нгуен и филмовата продуцентка Кериан Флин.

Компанията не съобщава дата за мисията. Асошиейтед прес и АФП уточняват, че тя ще бъде "през пролетта".

Това е 11-ият полет на ракетата "Ню Шепърд" с хора от общо 31. Последният регистриран изцяло женски космически полет е самостоятелната мисия през 1963 г. на съветската космонавтка Валентина Терешкова - първата жена в космоса.

При първия полет на "Ню Шепърд" с екипаж през юли 2021 г. на борда бяха Джеф Безос и брат му Марк.

Сред предишните пътници с ракетата беше и 90-годишният актьор от "Стар Трек" Уилям Шатнър.