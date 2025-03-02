Следи "Оскарите" с 24chasa.bg тази нощ. Вижте кои са номинираните

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Тази нощ между 02:00 и 05:00 ч. българско време ще е церемонията по връчване на наградите Оскар в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис. Водещ на събитието ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън.

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Фаворитите тази година са "Бруталистът" с Ейдриън Броуди, биографичната драма A Complete Unknown, "Емилия Перес", "Конклав" и "Злосторница", всеки от които има по няколко номинации.

Ето и всички номинации:

Най-добър филм

"Анора"

"Бруталистът"

"Напълно непознат"

"Конклав"

"Дюн: Част втора"

"Емилия Перес"

"Все още съм тук"

"Момчетата от "Никел" (Nickel Boys)

"Веществото"

"Злосторница"

Най-добър режисьор:

Шон Бейкър ("Анора")

Брейди Корбет ("Бруталистът")

Джеймс Манголд ("Напълно непознат")

Жак Одиар ("Емилия Перес")

Корали Фаржа ("Веществото")

Най-добра актриса в главна роля:

Синтия Ериво ("Злосторница")

Карла София Гаскон ("Емилия Перес")

Майки Мадисън ("Анора")

Деми Мур ("Веществото")

Фернанда Торес ("Все още съм тук")

Най-добър актьор в главна роля:

Ейдриън Броуди ("Бруталистът")

Тимъти Шаламе ("Напълно непознат")

Колман Доминго ("Синг Синг")

Рейф Файнс ("Конклав")

Себастиан Стан ("Стажантът")

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Юра Борисов ("Анора")

Кийран Кълкин ("Истинска болка")

Едуард Нортън ("Напълно непознат")

Гай Пиърс ("Бруталистът")

Джеръми Стронг ("Стажантът")

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Моника Барбаро ("Напълно непознат")

Ариана Гранде ("Злосторница")

Фелисити Джоунс ("Бруталистът")

Изабела Роселини ("Конклав")

Зоуи Салдана ("Емилия Перес")

Най-добър оригинален сценарий:

"Анора"

"Бруталистът"

"Истинска болка"

"Фаталният 5 септември"

"Веществото"

Най-добър адаптиран сценарий:

"Напълно непознат"

"Конклав"

"Емилия Перес"

"Момчетата от "Никел"

"Синг Синг"

Най-добър анимационен филм:

Flow

"Отвътре навън 2"

Memoir of a snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

"Дивият робот"

Най-добър чуждестранен филм:

"Все още съм тук" (Бразилия)

"Момичето с иглата" (Дания)

"Емилия Перес" (Франция)

"Семето на свещената смокиня (Германия)

"Течение" - Flow (Латвия)

Най-добро операторско майсторство:

"Бруталистът"

"Дюн: Част втора"

"Емилия Перес"

"Мария"

"Носферату"

Най-добър монтаж:

"Анора"

"Бруталистът"

"Конклав"

"Емилия Перес"

"Злосторница"

Най-добри визуални ефекти:

"Пришълецът: Ромул"

"По-добрият човек: Робин Уилямс"

"Дюн: Част втора"

"Кралството на Планетата на маймуните"

"Злосторница"

Най-добър дизайн на продукцията:

"Бруталистът"

"Конклав"

"Дюн: Част втора"

"Носферату"

"Злосторница"

Най-добри грим и прически:

"Различен човек" (A Different Man)

"Емилия Перес"

"Носферату"

"Веществото"

"Злосторница"

Най-добър звук:

"Напълно непознат"

"Дюн: Част втора"

"Емилия Перес"

"Злосторница"

"Дивият робот"

Най-добра музика:

"Бруталистът"

"Конклав"

"Емилия Перес"

"Злосторница"

"Дивият робот"

Най-добра оригинална песен:

"Never Too Late" от Elton John: Never Too Late

"El Mal" от "Емилия Перес"

"Mi Camino" от "Емилия Перес"

"Like A Bird" от Sing Sing

"The Journey" от The Six Triple Eight

Най-добър късометражен анимационен филм:

Beautiful Men

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

Най-добър късометражен игрален филм:

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

Най-добър документален филм:

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane