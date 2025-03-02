Следи "Оскарите" с 24chasa.bg тази нощ. Вижте кои са номинираните

Тази нощ между 02:00 и 05:00 ч. българско време ще е церемонията по връчване на наградите Оскар в "Долби Тиътър" в Лос Анджелис. Водещ на събитието ще бъде комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън.
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Фаворитите тази година са "Бруталистът" с Ейдриън Броуди, биографичната драма A Complete Unknown, "Емилия Перес", "Конклав" и "Злосторница", всеки от които има по няколко номинации.
Ето и всички номинации:
Най-добър филм
"Анора"
"Бруталистът"
"Напълно непознат"
"Конклав"
"Дюн: Част втора"
"Емилия Перес"
"Все още съм тук"
"Момчетата от "Никел" (Nickel Boys)
"Веществото"
"Злосторница"
Най-добър режисьор:
Шон Бейкър ("Анора")
Брейди Корбет ("Бруталистът")
Джеймс Манголд ("Напълно непознат")
Жак Одиар ("Емилия Перес")
Корали Фаржа ("Веществото")
Най-добра актриса в главна роля:
Синтия Ериво ("Злосторница")
Карла София Гаскон ("Емилия Перес")
Майки Мадисън ("Анора")
Деми Мур ("Веществото")
Фернанда Торес ("Все още съм тук")
Най-добър актьор в главна роля:
Ейдриън Броуди ("Бруталистът")
Тимъти Шаламе ("Напълно непознат")
Колман Доминго ("Синг Синг")
Рейф Файнс ("Конклав")
Себастиан Стан ("Стажантът")
Най-добър актьор в поддържаща роля:
Юра Борисов ("Анора")
Кийран Кълкин ("Истинска болка")
Едуард Нортън ("Напълно непознат")
Гай Пиърс ("Бруталистът")
Джеръми Стронг ("Стажантът")
Най-добра актриса в поддържаща роля:
Моника Барбаро ("Напълно непознат")
Ариана Гранде ("Злосторница")
Фелисити Джоунс ("Бруталистът")
Изабела Роселини ("Конклав")
Зоуи Салдана ("Емилия Перес")
Най-добър оригинален сценарий:
"Анора"
"Бруталистът"
"Истинска болка"
"Фаталният 5 септември"
"Веществото"
Най-добър адаптиран сценарий:
"Напълно непознат"
"Конклав"
"Емилия Перес"
"Момчетата от "Никел"
"Синг Синг"
Най-добър анимационен филм:
Flow
"Отвътре навън 2"
Memoir of a snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
"Дивият робот"
Най-добър чуждестранен филм:
"Все още съм тук" (Бразилия)
"Момичето с иглата" (Дания)
"Емилия Перес" (Франция)
"Семето на свещената смокиня (Германия)
"Течение" - Flow (Латвия)
Най-добро операторско майсторство:
"Бруталистът"
"Дюн: Част втора"
"Емилия Перес"
"Мария"
"Носферату"
Най-добър монтаж:
"Анора"
"Бруталистът"
"Конклав"
"Емилия Перес"
"Злосторница"
Най-добри визуални ефекти:
"Пришълецът: Ромул"
"По-добрият човек: Робин Уилямс"
"Дюн: Част втора"
"Кралството на Планетата на маймуните"
"Злосторница"
Най-добър дизайн на продукцията:
"Бруталистът"
"Конклав"
"Дюн: Част втора"
"Носферату"
"Злосторница"
Най-добри грим и прически:
"Различен човек" (A Different Man)
"Емилия Перес"
"Носферату"
"Веществото"
"Злосторница"
Най-добър звук:
"Напълно непознат"
"Дюн: Част втора"
"Емилия Перес"
"Злосторница"
"Дивият робот"
Най-добра музика:
"Бруталистът"
"Конклав"
"Емилия Перес"
"Злосторница"
"Дивият робот"
Най-добра оригинална песен:
"Never Too Late" от Elton John: Never Too Late
"El Mal" от "Емилия Перес"
"Mi Camino" от "Емилия Перес"
"Like A Bird" от Sing Sing
"The Journey" от The Six Triple Eight
Най-добър късометражен анимационен филм:
Beautiful Men
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
Най-добър късометражен игрален филм:
A Lien
Anuja
I'm Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent
Най-добър документален филм:
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d'Etat
Sugarcane