Започна церемонията по раздаване на оскари, следете какво се случва (Обновява се)

Вижте кой печели престижната награда

Актьорът Робърт Дауни Джуниър връчи първата награда "Оскар" за вечерта - тази за най-добър актьор в поддържаща роля. Тя отиде при Кийран Кълкин за ролята му в "Истинска болка" (A Real Pain).

Призът за най-добър дизайн на костюми отиде при филма "Злосторница" (Wicked). Пол Тазевел стана първият чернокож, спечелил наградата.

Андрю Гарфийлд и Голди Хоун пък връчиха наградата за най-добър анимационен филм на екипа на лентата "Течение" (Flow). "Това е първият случай на филм от Латвия да получи подобно признание", казаха те. Ариана Гранде Снимка: "Ройтерс"

Да разкажеш една история в няколко минути е изкуство, заяви актрисата Хоун и с тези думи връчи награда за най-добър късометражен анимационен филм на иранската лента In the Shadow of the Cypress.

Шон Бейкър взе наградата за най-добър оригинален сценарий за лентата "Анора" (Anora). Призът за най-добър дизайн на костюми отиде при филма "Злосторница" (Wicked) и Пол Тазевел. Снимка: "Ройтерс"

За най-добър адаптиран сценарий "Оскар"-ът отиде при

"Конклав" (Conclave) и Питър Строган.

Филмът с Деми Мур "Веществото" (The Substance) получи награда за най-добри грим и прически.

Със специално шоу беше почетена и хитовата продукция 007, като на сцената на "Долби тиътър" изпяха песни от филмите. Skyfall, една от емблематичните песни към 007, не беше изпята от Адел, а от изпълнителката Рей.

97-а церемония по раздаването на престижните награди "Оскар" започна с красивите изпълнения на Ариана Гранде и Синтия Ериво, звездите от филма "Злосторница", номиниран в 10 категории. Церемонията се провежда в театър "Долби" в Лос Анджелис, а водещ на събитието тази година е комикът и телевизионен водещ Конан О'Брайън. Адам Сандлър със суитшърт и къси панталони на церемонията Снимка: "Ройтерс"

"Бруталистът" много ми хареса, не исках да свършва. Много ми хареса и "Конклав", Ралф Файнс е перфектен във филма. "Анора" също беше страхотен, използва думата f*** над 400 пъти", разказа от сцената на "Долби тиътър" водещият Конан О'Брайън. За Тимъти Шаламе, който е на церемонията с приятелката си Кайли Дженър, каза, че има много хубав костюм. "Боб Дилън искаше да е тук тази вечер, но не чак толкова много", пошегува се още О'Брайън.

Водещият въведе и няколко "правила": "Ако стане прекалено дълга речта, Джон Литгоу ще ви погледне леко разочаровано. Ако все още не слизате от сцената, ще покажа някои от старите ви снимки". Той отбеляза и, че за такава церемония, гостите трябва да са облечени официални, като посочи към Адам Сандлър, който беше със суитшърт и къси панталони. Шон Бейкър взе наградата за най-добър оригинален сценарий за лентата "Анора". Снимка: "Ройтерс"

Хората в Лос Анджелис минаха през ужасни неща. Да, ще наградим много звезди, но оскарите също показват колко силно е обществото в Ел Ей. Дори и в такива времена на трудни политики и природни бедствия тази церемония продължава да съществува, добави още О'Брайън.