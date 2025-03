Кендрик Ламар и Сиза отново са на първо място на класацията "Билборд" за сингли

Кендрик Ламар и Сиза оглавяват класацията на "Билборд" за сингли с Luther за втора поредна седмица. Това съобщи изданието на сайта си.

Миналата седмица песента стана шестият хит No 1 на Ламар и третият на Сиза в класацията "Хот 100".

Освен Luther Ламар има още три песни в топ 10 на класацията "Хот 100" на "Билборд", пише БТА . Not Like Us е на трето място, TV Off с Лефти Гънплей е на четвърто, а Squabble Up е на 10-о.

На второ място в класацията на "Билборд" за сингли е Die With a Smile на Лейди Гага и Бруно Марс. Песента се изкачи с една позиция спрямо миналата седмица, след като пет непоследователни седмици беше начело.

A Bar Song (Tipsy) на Шабузи зае пето място, като се изкачи с четири позиции спрямо миналата седмица.

На шесто място е APT. на Розе и Бруно Марс.