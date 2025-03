Мемоарите на Барбра Стрейзанд бяха обявени за аудиокнига на годината

Асоциацията на аудиоиздателите присъди на американската певица и актриса Барбра Стрейзанд наградата „Ауди" (Audie) за аудиокнига на годината и за най-добър аудиомемоар за My Name is Barbra („Казвам се Барбра"), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Стрейзанд разказва в книгата от 1000 страници своя необикновен живот и кариера.

Сред другите победители, обявени във вторник, са Кейт Маккинън за книгата The Millicent Quibb School of Etiquette for Young Ladies of Mad Science, озвучена от Маккинън и Емили Лин в категорията за най-добър хумористичен текст и Упи Голдбърг за Bits and Pieces за най-добър разказ. В категорията за най-добър аудио разказ отличие получи Стивън Кинг за You Like it Darker, озвучена от Уил Патън и Кинг. Наградата за най-добра художествена литература спечели книгата James на Пърсивал Еверет, озвучена от Доминик Хофман.