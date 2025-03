Джордж Клуни стана фермер, кара си трактора във Франция

Актьорът и съпругата му Амал купиха преди 3 години уникално имение от XVIII век в провинцията, сега го избраха за основен дом на семейството

Основният дом на Джордж Клуни, съпругата му Амал и двете им деца близнаци Александър и Ела вече е във френската провинция. Това става ясно от пространно интервю за “Ню Йорк таймс”, което актьорът даде преди седмица. То е по повод предстоящата премиера на дебютния му спектакъл на Бродуей, но и за много лични неща.

“Израснах в Кентъки, но постепенно се отдалечих от фермата, от този начин на живот. Сега се връщам в него, карам трактор и всички тези неща. Това е много добър шанс за нормален живот”, разкрива Клуни.

Преди 3 г. семейството му се сдоби с имот във френската провинция, което е близо до Ривиерата, но е много далече от нейната шумотевица. Имението “Канадел”, строено през XVIII век в спокойното провинциално градче Бриньол в Южна Франция, освен че

прилича на замък с жилищна площ от 900 кв. м,

разполага с огромен парк от 170 хектара, в който има езеро, маслинови насаждения, красив масив с лавандула, басейн, тенис корт и лозе. Според запознати, макар да се пази в строга тайна, цената на имота е над 8 млн. евро, без да се смятат допълнителните реконструкции впоследствие. В началото

Клуни се дърпал за покупката, но съпругата му Амал успяла бързо да го убеди, че точно това им е нужно - дом, който ще пази личния им живот от чужди погледи. Адвокатката по човешки права държала на тази дискретност най-вече заради децата им, които са на 7 г. Скоро и холивудският красавец се влюбил в провинциалната безметежност, а фермерската работа го увлякла. Според френски медии той е в активни контакти с местни специалисти по винопроизводство и вероятно ще се заеме със създаването на собствена марка бяло вино и розе от гроздето, което расте в лозето му от 25 хектара. Предполага се, че марката ще бъде лансирана тази пролет.

Клуни има богат опит в бизнеса с качествени спиртни напитки - марката му текила “Касамигос” е позната и призната в цял свят. През 2017 г. тя бе продадена за зашеметяващите 1 млрд. долара. Той има и примера на близкия си приятел Брад Пит. Замъкът винарна “Мирвал”, заради който двамата с Анджелина Джоли щяха да си издерат очите при развода, се намира само на 30-ина километра разстояние. Наблизо е и замъкът “Маргуи” на бащата на “Междузвездни войни” Джордж Лукас. Така че Клуни ще може да кара трактора си в добра компания.

По време на брака си холивудската звезда и 17 г. по-младата му съпруга Амал изградиха истинска имотна империя от двете страни на Атлантическия океан. Те имат къща в Кентъки, близо до дома на родителите на актьора, които скоро празнуваха 65-години брак. Притежават и разкошен апартамент в Ню Йорк. В Европа имат имение на брега на Темза близо до Лондон, както и вила с 25 стаи на езерото Комо в Италия, където се е изредил да гостува почти целият холивудски елит. Но напоследък семейството търсело по-голямо уединение, а Амал смятала, че във вилата на Лаго ди Комо то е твърде изложено на показ. Така се стигнало до решението френската къща да стане основен фамилен дом.

От края на януари обаче Клуни, Амал и децата са в Ню Йорк заради неговите репетиции преди премиерата на Бродуей, която е на 12 март. Филмовият идол дебютира на театрална сцена в пиесата “Лека нощ и късмет”, на която е съавтор заедно с дългогодишния си партньор в писането Грант Хеслов. Всъщност става въпрос за сценична адаптация на филма със същото име от 2005 г., на който Клуни бе режисьор и изпълнител на една от поддържащите роли. Този път той влиза в главната - на легендарния журналист Едуард Мъроу.

Мъроу е смятан за един от най-великите американски журналисти в периода между 30-те и 60-те години на миналия век. Той е радиоводещ по време на Втората световна война и революционизира емисиите, създавайки мрежа от кореспонденти в Европа, наричани “момчетата на Мъроу”, които предават на живо от някои от най-горещите точки на боевете. Обикновено завършвал репортажите си с: “Лека нощ и късмет”. По-късно като водещ в Си Би Ес отново налага новаторския си почерк. Превръща се в един от основните разобличители на лова на вещици, наложен от сенатора Джоузеф Маккарти (явлението става известно като макартизъм) и е един от хората, които довеждат с критиките си до неговото отстраняване.

Мъроу бил много голям пушач - цигарата не падала от ръцете му. Пушел по 3 кутии на ден и макар че в предаванията си пръв заговаря за връзката между тютюнопушенето и рака, не си взема поука. Умира през 1965 г. от рак на белите дробове само два дни след като навършва 57 г.

Пред “Ню Йорк таймс” Клуни признава, че именно пушенето е било едно от големите му предизвикателства при създаването на образа, тъй като актьорът не е любител на цигарите. “Трябваше да се науча да вдишвам. Отивах отвън, така че децата да не могат да ме видят, и пушех по малко”, казва той. По време на спектакъла на Бродуей той щял да използва билкови цигари.

Пушенето за него е в голяма степен семейна травма, тъй като осем души от клана от Кентъки - осем чичовци и лели – починали от рак на белите дробове. “Баща ми единствен не пушеше и днес е на 91 години”, споделя актьорът.

Тъй като Клуни е на 63 г., а прототипът по време на действието в пиесата е на 40, се налагало за спектаклите да боядиса посребрените си коси в черно. “Жена ми няма да хареса това, а децата ще ми се смеят непрекъснато”, признава той.

Попитан за многото текст, който трябва да учи, Клуни не крие, че е ужасен. “Имам 11 монолога. Когато остарееш, припомнянето не е същото. Когато играех в “Спешно отделение”, това бяха 12 страници медицински диалог. Поглеждате го сутрин и казвате: “Добре, да действаме!”. Но

когато остарявате, си казвате “Какво не е наред с мен?

Е, не пий вино тази вечер”, шегува се носителят на два оскара.

Но ако нещо го кара да се чувства по-млад, това са децата му. Наскоро играл боулинг с тях за първи път от 30 г. Те много харесвали Ню Йорк. “Возим се в колата за училище и ги карам да слушат хевиметъл, защото просто ми харесва, когато пеят. Дъщеря ми се влюби в трагични песни. Тя обича What Was I Made For на Били Айлиш и Without You на Хари Нилсън. Но те са щастливи деца, така че аз съм истински късметлия”, казва гордият татко.

Същото чувство изпитва и спрямо жена си, в която се влюбва, когато я среща в Италия. “Горд съм, че съм в една стая с нея. Горд съм, че съм неин съпруг. Гордея се, че съм баща на децата ѝ”, не крие възхищението си кинолегендата и добавя: “Има нещо в това да намериш човека, който трябва да намериш, особено на определена възраст, и всичко оттам нататък е лесно.”

Клуни леко вдига завесата и над общия си проект с Брад Пит за още един филм от поредицата за бандата на Оушън. “Сякаш всички сме твърде стари, за да свършим работата, която можехме да вършим преди”, коментира иронично актьорът. Още преди 2 г. звездата разкри, че е получил добър сценарий и е възможно интригуващата историята, събрала на екрана куп знаменитости, да продължи.