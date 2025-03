Тика – италианската хрътка, която покори света на модата

Със своите над 1,5 млн. последователи кучето е желан гост на световни събития. В гардероба си има повече от 300 дизайнерски облекла

В социалните мрежи обикновено инфлуенсърите диктуват модните тенденции. Една необичайна звезда обаче успя да завладее сърцата на милиони. Тика, италианска хрътка от Монреал, Канада, се превърна в истинска икона с над милион и половина последователи в инстаграм и ТикТок. Историята на домашния любимец не се ограничава само до стил и облекло, а отразява връзката между човек и куче, която вдъхновява и радва хора по целия свят.

Тика е родена през 2011 година и живее със своя стопанин Томас Шапиро, неговия съпруг и двете им деца. Името ѝ произлиза от хинди фразата Theek hai, която означава “добре” или “всичко е наред”. Италианските хрътки са известни със своята елегантност и стройна фигура, но също така са чувствителни към студеното време. Това налага носенето на дрехи, за да се поддържа тяхната телесна температура, което в случая се превръща в повод за модно изявление.

Тика (вдясно) живее в дома на стопанката си с по-младата Кала, която понякога се появява с нея в социалните мрежи. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ/@TIKATHEIGGY

Пътят на кучето към славата

започва още през 2016 г.,

когато Томас решава да създаде профил в инстаграм, в който да споделя снимки на своя стилен домашен любимец. Първоначално акаунтът е замислен като лично хоби, но с времето привлича вниманието на все повече фенове. По това време стопанинът на Тика е уеб разработчик и без особено големи очаквания инвестира време и усилия в създаването на качествено съдържание. То включва разнообразни облекла и хумористични гласови коментари, изречени сякаш от кучето, които придават уникален характер на всяко видео.

Гардеробът му, състоящ се от над 300 облекла, включва разнообразие от стилове – от цветни тренчкоти до пухкави палта и елегантни костюми. Те са дело на различни дизайнери, специализирани в облекла за породата.

СНИМКИ: ИНСТАГРАМ/@TIKATHEIGGY

През декември 2020 г., по време на пандемията от COVID-19, животното се появява във видео, в което демонстрира различни дръзки визии. Клипът е съпроводен с комичен глас зад кадър, който казва, че

обича дрехите си,

но не може да ги

носи заради

локдауна

Видеото става абсолютен хит в онлайн пространството. То отразява чувствата на милиони хора по света, които заради ограниченията по онова време държаха в гардероба своите любими облекла. Дори известната певица Лизо споделя клипа, наричайки Тика “истинска мацка”.

Това събитие катапултира хрътката в светлината на прожекторите, превръщайки я в символ на модата и забавлението по време на трудни времена. С нарастващата си популярност четириногото започва да получава покани за участие в различни събития, като Billboard Music Awards и Седмицата на модата в Ню Йорк.

Преди четири години Томас Шапиро за първи път осъзнава истински потенциала на своя домашен любимец. Тогава взема решението да напусне работата си, за да се посвети изцяло на управлението на профилите на животното. В свои интервюта разказва, че успехът се дължи на уникалната способност на Тика да носи дрехи с елегантност и стил. Точно това я отличава от останалите домашни любимци в социалните мрежи, които никак не са малко. Томас също така подчертава значението на автентичността и постоянството при създаването на съдържание, което резонира с аудиторията.

Стопанинът на хрътката й прави профил в инстаграм през 2016 г. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ/@TIKATHEIGGY

Успехът ѝ не се ограничава дотук. Неотдавна тя “издава” книга, озаглавена “Хрътката Тика: уроци за живота, любовта и модата” (Tika the Iggy: Lessons in Life, Love, and Fashion). Нестандартното четиво включва забавни и вдъхновяващи съвети, придружени от очарователни снимки с различни аутфити. Изданието става бестселър и затвърждава позицията на животното като модна икона.

Въпреки звездния си статус Тика остава свързана със своите корени. Често участва в местни събития в Монреал и “използва” профила си, за да подкрепя различни каузи, включително правата на LGBTQ+ общността (хора с различна сексуална ориентация и полова идентичност - б.а.) и осиновяването на бездомни животни.

През 2021 г. дори получава

специално

внимание

от списание

“Вог”,

което публикува статия за уникалния ѝ стил. В интервюто, проведено с помощта на стопанина ѝ, Тика “разказва” за любимите си облекла и планове за бъдещи изяви. Материалът не само утвърждава хрътката като моден еталон, а показва как домашните любимци могат да бъдат източник на вдъхновение и радост във фешън средите.

Интересен факт е, че Томас Шапиро има и друго очарователно куче от същата порода с името Кала. Тя е по-млада и от време на време се появява в социалните мрежи, допълвайки впечатляващото дуо. Въпреки че Тика е основната звезда, и Кала има своите моменти на слава, когато демонстрира облекла и аксесоари, създадени специално за нея.

Двете хрътки са с различен характер, но това не пречи да се допълват прекрасно. Докато Тика е по-спокойна и обича да позира пред обектива, Кала е енергична и игрива. В кадрите често участват и двете деца на семейството – Харисън и Елинор, които са израснали с пухкавите си приятели още от раждането си. Затова с удоволствие позират с четириногите. Томас неведнъж е споделял моменти от всекидневието им. Той често показва как всички се забавляват заедно, което допълнително засилва одобрението на аудиторията.

С правилната комбинация от талант, упоритост и малко хумор дори на пръв поглед необичайни звезди могат да блеснат на световната модна сцена. Или поне това показва историята на очарователната Тика, която не спира да изненадва последователите си с все по-смели, впечатляващи и изпипани до най-малкия детайл визии.