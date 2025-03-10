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Владо Пенев и Захари Бахаров с любимите си колеги и “ПоетиТе” на лятно турне

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На природните и житейските сезони е посветено тазгодишното лятно турне на “ПоетитЕ”, кръстено “ПоетиТе и сезоните”. Владо Пенев, Теодора Духовникова, Луиза Григорова, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Весела Бабинова, Бойко Кръстанов, Малин Кръстев, Иван Бърнев и маесто Антони Дончев ще зарадват публиката със стихотворения на любими автори на 1 юли във Велико Търново. Следват Бургас на 5-и, Варна на 6 юли, Пловдив - 7-и, и Стара Загора на 9 юли.

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