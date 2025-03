"Енигма" идват с ново шоу и големите си хитове, забиват в сряда

В сряда на сцената на зала 1 на НДК Original Enigma Voices ще излязат за втори път пред българската публика, като този път идват с изцяло нова визуална и музикална концепция. Те ще представят най-големите си хитове в двучасов концерт в съпровод на хор, танцова трупа и светлинно шоу.

Enigma е създадена през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Има над 70 милиона в продажби, като още първият им албум MCMXC a.D., включващ хитове като Sadeness (Part I) и Return to Innocence, става глобален феномен и оставя незаличим отпечатък върху музикалната индустрия. Последвалите албуми The Cross of Changes (1993) и Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (1996) също постигат огромен успех.

Звукът на Enigma е уникален със своя синтез на грегорианско хорове пеене, етнически мотиви, уърлдбийт, ню ейдж, орган и други музикални елементи, които създават атмосферно и понякога психеделично звучене.