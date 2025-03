Докато други снимат как хвърчат по магистрала, Йоанна Темелкова задава тренд - до 120 км/ч!

Много “по-гъзарско” е да шофираш по магистралата със 120 км/ч. Това е новият тренд, който въвежда актрисата Йоанна Темелкова.

“Слънце, защо караш със 120 км/ч? Колко показва километражът като максимум?”, пита съпругът на актрисата Мартин Гяуров, докато двамата пътуват в колата по магистрала “Струма”. Актрисата му отговаря, че максималната скорост на километража е 260 км/ч. “Ами карай с 260 тогава”, провокира я Мартин. “Много по-гъзарско е да караш със 120 км/ч”, отвръща Темелкова.

Тя публикува видеото в инстаграм профила си, като написа No need for speed (в превод - няма нужда от висока скорост). Миналата година джип едва не блъсна актрисата на пешеходна пътека. Шофьорът преминал на червено, докато на пешеходците светофарът свети в зелено.