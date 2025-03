Почти 2 часа най-големите хитове на Enigma звучаха в уникално танцово и светлинно шоу

Оригиналните гласове на Enigma направиха почти двучасово шоу в зала 1 на НДК вчера вечерта, когато за втори път излязоха пред българската публика.

Вокалистите Ейнджъл Екс (Angel X) и Фокс Лима в съзвучие със своите беквокали изпълниха 20 от най-големите си хитове през годините като Sadeness, Return to Innocence, Gravity of Love, Mea Culpa, Amen и много други.

Музикалните изпълнения бяха придружени от уникално танцово и светлинно шоу.

Зрителите бяха завладяни и от красивите танци под звуците на музикалния проект. Красива игра с воали и невероятни тоалети, отговарящи напълно с музиката и енергията на Enigma, присъстваха непрекъснато на сцената.

Enigma е създадена през 1990 г. от румънско-германския продуцент Майкъл Крету. Има над 70 милиона в продажби, като още първият им албум MCMXC a.D., включващ хитове като Sadeness (Part I) и Return to Innocence, става глобален феномен и оставя незаличим отпечатък върху музикалната индустрия. Последвалите албуми The Cross of Changes (1993) и Le Roi Est Mort, Vive Le Roi! (1996) също постигат огромен успех.

Звукът на Enigma е уникален със своя синтез на грегорианско хорове пеене, етнически мотиви, уърлдбийт, ню ейдж, орган и други музикални елементи, които създават атмосферно и понякога психеделично звучене.