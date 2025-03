Пи Диди предупреди Кание Уест от затвора: Внимавай, опитват се да ни убият

Изправеният пред стотици обвинения за сексуално насилие и секстрафик Шон "Пи Диди" Комбс изглежда има един човек извън членовете на семейството си, който продължава да го защитава - Кание Уест.

Поради тази причина Пи Диди предупредил Кание по време на телефонен разговор, проведен от затвора, да внимава, защото имало хора, които се опитват да ги убият.

"Внимавай, защото определено се опитват да ни приключат", казал основателят на Bad Boy Records на приятеля си. "Те не могат да го направят и няма да го направят. Аз ще победя и ще застана до теб", добавил Комбс, имайки предвид предстоящия му федерален процес по обвинения в трафик на хора и рекет. "Ще кажа истината на всички от първия ред."

Изпълнителят също така насърчил Уест "да се забавлява" и да разкара всички хора, които му "губят" времето, пише Дир.бг.

"Когато изляза, човече, искам да те видя как събаряш стадионите", продължил Комбс. "Имам нужда да те видя отново на тази сцена, по дяволите, да рапираш и да пееш. Мечтая за това."

Уест се съгласил с Комбс, като казал: "Да, време е просто да хвана микрофона и да се върна към музиката."

Комбс също така благодарил на рапъра, че е протегнал ръка на седемте му деца, докато той е зад решетките в Metropolitan Correctional Center в Бруклин, Ню Йорк. "Никой не ги търси, никой не се обажда, знаеш за какво говоря", казал Комбс, добавяйки, че за него "значи толкова много", че Уест "ги е взел под крилото си."

Уест призова за освобождаването на Комбс, докато опозореният музикален магнат чака датата на процеса си на 5 май. През уикенда Кание пусна нова песен - "Lonely Roads Still Go to Sunshine", включваща Шон, както и най-голямото му дете Норт, което той споделя с бившата си съпруга Ким Кардашиян.

Съобщава се, че Кардашиян е била бясна от песента, като вътрешен човек споделил пред Page Six, че тя иска да "защити децата си от това да бъдат около противоречивото поведение на Кание".