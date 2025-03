„Куин“, Хърби Хенкок и Барбара Ханиган са новите носители на наградата „Полар“

Легендарната британска рок група „Куин“, американският джаз пианист Хърби Хенкок и канадското сопрано и диригент Барбара Ханиган са тазгодишните носители на престижната шведска награда „Полар“, съобщава АФП и БТА.

„Куин“, създадени през 1970 г. и известни с хитовете си Bohemian Rhapsody, We Will Rock You и Somebody to Love, получават наградата заради „отличителния си и мигновено разпознаваем звук, който никой друг не може да имитира“, се казва в изявлението на фондацията Polar Music Prize.

„Половин век след като бяха записани, песните на „Куин“ все още се чуват навсякъде и привличат нови поколения слушатели“, се казва още в съобщението. Групата е „синоним на самата тъкан на поп културата“, обяснява Мари Ледин, изпълнителен директор на наградата „Полар“. Тя приветства Хърби Хенкок като „музикална легенда“, чиято музика „разширява границите на джаза, фънка, соула и аренби стила“. Песните на Хенкок Cantaloupe Island, Watermelon Man и Maiden Voyage оказват голямо влияние върху развитието на джаза, коментират от фондацията.

Журито определи Барбара Ханиган като „пионер“. Тя е дирижирала някои от най-големите състави в света, включително Лондонския симфоничен оркестър, Кралския оркестър Концертгебау в Амстердам и Гьотеборгския симфоничен оркестър.

Победителите ще получат наградите си на церемония в Стокхолм на 27 май. Всеки от тях ще получи парична награда в размер на един милион крони (почти 100 000 долара).

Музикалната награда „Полар“ е създадена през 1989 г. от Стиг Андерсон, покойния мениджър на шведската поп група АББА, и всяка година избира двама или трима победители.

Миналогодишните лауреати бяха американската диско легенда Найл Роджърс, сред чиито хитове са Le Freak и Good Times, и финландският диригент и композитор Еса-Пека Салонен. Сред предишните победители са Иги Поп, Пол Маккартни, „Металика“, Стинг, Боб Дилън, Рави Шанкар и Дизи Гилеспи.