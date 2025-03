Мария Илиева и актьорът Валери Йорданов пеят на годишните награди на БНР Топ 20

Мария Илиева, Любо Киров, Jeremy?, Славин Славчев, Тома ще излязат заедно на една сцена утре вечерта. Те ще са сред гост-изпълнителите на годишните награди на националната класация БНР Топ 20. Сред музикалните изненади ще е и актьорът Валери Йорданов, който ще пее заедно с групата No More Many More. Вечерта на призовете ще бъде открита от Папи Ханс.

Годишните награди на БНР Топ 20 са в шест категории, които са “песен с най-висок резултат от гласуването на музикалната редколегия”, “песен с най-висок резултат от гласовете на слушателите на сайта top20.bnr.bg”, “най-добър нов дует или колаборация”, “най-добър изгряващ музикант или дебют”, “най-дълго заемана първа позиция в регламентирания срок за участие в БНР Топ 20” и “награда за принос в българската поп и рок музика”.