Девизът „Свобода или смърт“ днес навършва 250 години

В днешния неделен ден се навършват 250 години от първата употреба на популярния девиз „Свобода или смърт" (Give me liberty, or give me death), отбелязва Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

„Свобода или смърт" предвожда както протестиращите по време на въстанието на площад Тянанмън в Китай през 1989 г., така и тези, които се противопоставиха на ограниченията на КОВИД-19 в САЩ през 2020 г.

Борецът за правата на афроамериканците в САЩ Малкълм Екс се позовава на същия девиз в прочутата си реч от 1964 г. „Бюлетина или куршум" (Ballot or the Bullet), в която настоява за равни права за чернокожите американци. Президентът Доналд Тръмп го цитира миналата година, бламирайки съдия по време на съдебния процес срещу него.

Известно е, че фразата е използвана за първи път в църква през една неделя преди 250 години, когато адвокатът и законодател Патрик Хенри държи пламенна реч, за да убеди колонистите от Вирджиния да се подготвят за война срещу потисническата Великобритания, само няколко седмици преди Американската революция.

Напрежението в Америка е започнало да кипи, особено в Масачузетс, където британците сменят избрани служители, окупират Бостън и затварят пристанището.

„Целият епизод с речта в църквата е свързан с това „да помогнем на нашите братя в Масачузетс", казва историкът Джон Рагоста, който е написал книга за Патрик Хенри. „Ставало е дума за общността. Ставало е дума за нацията. Не е ставало дума за „Какво ще получа лично аз от цялата работа", коментира историкът.

Печатната версия на речта на Хенри в препълнената църква е около 1200 думи. И все пак само този кратък израз от нея е оцелял през вековете, подобно на крилата фраза от Шекспирова пиеса.

„Това е много пластична фраза", казва днес Патрик Хенри Джоли, пети правнук на Хенри и допълва: „Това е израз, който може да се приложи при много различни обстоятелства. Но мисля, че е важно хората да разберат първоначалния му контекст."

Джоли ще пресъздаде речта на Хенри в неделя в същата църква, в която я е произнесъл неговият прадядо. Представянето, което ще бъде излъчвано онлайн, е част от честването на 250-годишнината от рождението на нацията във Вирджиния.

Патрик Хенри е роден във влиятелно семейство във Вирджиния през 1736 г. и става успешен съдебен адвокат, когато е около 20-годишен. Според Библиотеката на Конгреса веднъж той изумява съдебната зала с аргумента, че „човек се ражда с определени неотменими права" - идея, която намира отражение в Декларацията за независимост на САЩ.

През 1765 г. Хенри печели място в колониалния законодателен орган на Вирджиния. Той играе важна роля в противопоставянето на британския Закон за марките, който налага пряк данък върху американските колонии, за да се съберат пари за Великобритания.

С нарастването на напрежението много американци се чувстват като граждани от втора класа, които нямат представителство в парламента, казва историкът Рагоста. По време на речта на Хенри мнозина си мислят: „Кралят няма да ни изслуша. Те нахлуха в Бостън. Какво трябва да направим ние във Вирджиния по този въпрос?"

В книгата си от 2004 г. „Митове за основателите" историкът Рей Рафаел пише, че е „малко вероятно" Хенри да е казал точно: „Дайте ми свобода или ми дайте смърт!"

Хенри не записва речта си, а версията, която познаваме днес, е публикувана 42 години по-късно в негова биография от 1817 г. Биографът, адвокатът Уилям Уърт, сглобява думите на Хенри от десетилетни спомени на хора, които са били там.

Отпечатаната версия, пише Рафаел, „отразява плановете на националистите от XIX век, които са обичали да романтизират войната".

Други историци обаче твърдят, че има достатъчно доказателства, че Хенри е произнесъл точно тези думи.

„Има много хора, които години по-късно казват: „Спомням си, сякаш беше вчера", казва Рагоста и добавя, че самият Томас Джеферсън е един от тях.

Те си спомнят, че Хенри е вдигнал нож за писма, който приличал на кинжал, и го е забил под мишницата си, сякаш в гърдите си, преди да произнесе известната фраза.

„Това е ораторско изкуство от XVIII век", каза Рагоста и добавя: „Изпълнено е било с бурни страсти!"

Джон Кукла, друг историк, който е написал книга за Хенри, привежда и други доказателства. Мъжете от опълчението на Вирджиния са бродирали тежките си платнени ризи със съкратената версия на фразата: „Свобода или смърт".

Популярната пиеса от 1712 г. „Катон" за римския сенатор също съдържа репликата: „Сега не е време да се говори за нищо друго, освен за вериги или завоевания, за свобода или смърт".

„Такава реплика несъмнено би била част от литературната култура на епохата", казва Кукла.

След обявяването на независимостта Хенри пет пъти служи като губернатор на Вирджиния. Той става известен и като антифедералист, противопоставящ се на ратификацията на Конституцията на САЩ и на силното централно правителство. По-късно обаче Хенри се изказва в подкрепа на основополагащия документ по настояване на Джордж Вашингтон през 1799 г. - годината, в която Хенри умира.

„Той казва: „Вижте, аз гласувах против Конституцията, но ние, народът, гласувахме за нея. И затова трябва да я спазваме", цитира го Рагоста.

Джоли, потомъкът на Патрик Хенри, казва, че повечето хора реагират положително на известните думи на неговия прародител и признават историческото им значение.

„Но има и такива, които реагират днес, мислейки, че това е призив за тях да защитават правата си – така те разбират „свободата", каза Джоли.

И все пак Хенри и неговите съвременници са внимавали да разграничат свободата от слободията, каза историкът Кукла.

„Свободата, както те са я разбирали, не е била свободата да правиш всичко, което ти харесва", обобщава Джон Кукла.