Лейди Гага тръгва на турне, което ще мине и през Европа

Певицата Лейди Гага обяви, че тръгва на турне през месец юли, като са планирани концерти в Европа, предаде ДПА.

Обиколката на изпълнителката, озаглавена The Mayhem Ball, е в подкрепа на новия й албум Mayhem, излязъл по-рано този месец.

Това е седмият студиен албум на Лейди Гага. Продукцията оглави британската класация за албуми.

"След концертите ми в Сингапур не планирах да правя турне тази година, но невероятният отзвук от новия албум ме вдъхнови да продължа", написа в Инстаграм певицата, чиято истинско име е Стефани Джерманота.

"Всичко се случи супербързо благодарение на Артър Фогъл и невероятния екип на Live Nation, които планираха глобалното турне само за няколко седмици", написа още Лейди Гага.

Тя отбелязва в публикацията си, че "това шоу е замислено като театрално и наелектризиращо преживяване, вдъхвайки живот на Mayhem точно така, както си го представям".

Турнето ще започне в Лас Вегас на 16 юли. Това ще бъде първата обиколка на 14-кратната носителка на "Грами" от 2018 г. насам и ще последва изяви в Сингапур през април. През май 2025 г. в Рио Де Жанейро ще се състои безплатен концерт на плажа Копакабана, припомня ДПА, цитирана от БТА. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Lady Gaga (@ladygaga)

Билетите за европейските дати от турнето на Лейди Гага ще бъдат пуснати в продажба на 3 април, като предварителни продажби ще се проведат през цялата седмица преди общата продажба на сайта www.ladygaga.com.

Лейди Гага има седем студийни албума, сред които The Fame (2008), Born This Way (2011), Artpop (2013), Chromatica (2020).

През 2024 г. певицата изигра ролята на Харли Куин в продължението на "Жокера" - "Жокера: Лудост за двама" и издаде албума Harlequin към филма.