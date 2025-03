Mastodon и Fear Factory към още 43 банди на Hills of Rock

Mastodon и Fear Factory са последните две големи имена, които се включват в най-голямото музикално събитие в България - Hills of Rock. Така бандите, които ще излязат пред публиката от 25 до 27 юли в Пловдив, стават 45.

Mastodon идват от Атланта и първите им четири албума са посветени на огън, земя, вода и въздух. В творчеството си препращат към Моби Дик, имат “Грами” за метъл песен, участвали са в култовата сага Game of Thrones като диваци, а част от мърч линията им включва буркани с кисели краставички. Ще излязат на 27 юли, точно преди хедлайнера на вечерта The Smashing Pumpkins.

Свободния слот между Wolfmother и Sepultura на 26 юли ще заемат Fear Factory. Бандата се събира през 1989 г. в Лос Анджелис и с корени в детметъла, траша и грайндкора, те създават едни от най-тежките и наситени звуци в историята на метъла.

Gojira, Machine Head, Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi са другите групи, които ще излязат на главната сцена на фестивала.

Към вече обявените американци от Dope на сцената на Строежа пък се присъединяват 15 имена на утвърдени български артисти и интересни международни изпълнители. Сред тях са H-Blockx, Kultur Shock, Ревю, Vendetta, Керана и Космонавтите и “Анимационерите”. Към многото банди, които ще свирят на сцена “На Тъмно”, се присъединяват още три банди - Pizzza, Urban Grey и Do Sho Band.

Fear Factory ще забият в Пловдив.