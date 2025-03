Диджей Мартин Гарикс - пет пъти №1 в света, идва с голямо шоу

Мартин Гарикс, участвал на почти всички световни фестивали като “Томороуленд” и “Коачела”, пристига в България за голямо шоу.

След години на челни позиции в DJ Mag Top 100 и пет пъти обявен за номер 1 в света, Гарикс ще излезе пред българската публика на 22 август на сцената на “Арена София” (Столичен Колодрум).

Дискографията му включва тракове от големия му пробив Animals през 2013 г. до хитове като Scared to Be Lonely в изпълнение с Дуа Липа, Ocean с Калид и We Are The People с Боно и The Edge от U2.

С лейбъла, зад който стои, Гарикс работи с артисти като Лейди Гага, Сам Смит и Tame Impala. Наскоро той представи и нови тракове като Angels For Each Other, Told You So и Gravity.

Билетите влизат в продажба на 28 март с цени от 88 лв.

Преди концерта му в София Гарикс ще бъде в Лондон за самостоятелен сет пред 25 000 души в Gunnersbury Park. Диджеят вече напълни 50-хиляден стадион в Индия.