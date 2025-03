Вижте първите кадри на Джуд Лоу в ролята на Путин

В Рига започнаха снимките на филма "Магьосникът от Кремъл", който разказва за Русия през 90-те години. Лентата е режисирана от френския режисьор Оливие Асаяс, а ролята на Владимир Путин е поверена на британския актьор Джуд Лоу. Първите кадри от снимачната площадка вече се появиха онлайн, разкривайки образите на героите.

Според информация на "Новая газета Европа" в платформата X, Джуд е заснет в характерен грим, пресъздаващ външния вид на руския лидер. Той е облечен в костюм с вратовръзка, лачени обувки и черно палто. До него се виждат и колегите му, изпълняващи роли на дипломати и световни лидери.

Предстоящият политически трилър е базиран на едноименния бестселър на италианския писател Джулиано да Емполи. Книгата обхваща ключови моменти от възхода на Путин, включително Втората чеченска война, трагедията с подводницата "Курск" и Оранжевата революция в Украйна.

Филмът ще разкаже историята на измисления герой Вадим Баранов - ентусиазиран художник, който неочаквано става ПР експерт на офицера от ФСБ (бившия КГБ) Владимир Путин в началото на неговата политическа кариера. Баранов, работещ в самото сърце на руската власт, манипулира информация, смесвайки истина с пропаганда, управлявайки обществото като едно голямо риалити шоу. Смята се, че прототип на този герой е бившият помощник на президента на Русия Владислав Сурков.

Ролята на Баранов ще бъде изпълнена от номинирания за "Оскар" Пол Дано, известен с участията си в "Ще се лее кръв", "Любов и милост" и "Батман", пише dir.

През януари миналата година стана ясно, че Джуд Лоу е приел да изиграе Путин. Актьорът призна, че ролята го предизвиква и му носи известно напрежение. В интервю за Deadline той сравни работата по този проект с изкачване на връх Еверест: "Казвам това колебливо, защото все още не съм започнал истинската работа. Започнах, но засега усещането е като да се изкачваш на Еверест - стоя в подножието на планината и си мисля: "О, Боже, в какво се забърках?" Това ми се случва често, когато се впусна в нещо ново и предизвикателно."