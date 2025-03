Румънската звезда Александра Стан пее на фестивала „Франкофоли" в Пловдив

Румънската изпълнителка Александра Стан идва на фестивала „Франкофоли" в Пловдив.

Певицата ще поднесе на публиката зрелищно шоу, изпълнено с енергия и много хитове като Lemonade, Get Back (ASAP), Dance, All My People и много други. Нейното представяне ще е в първия ден на фестивала – 20 юни.

Александра Стан e родена на 10 юни 1989 г. Дебютира със сингъла Lollipop, с който поставя началото на световния си успех в края на 2009 г. Вторият ѝ, Mr. Saxobeat (2011 г.), я изстрелва към международната слава, като покорява музикалните класации в 20 държави. Песента заема първото място в най-престижната музикална класация в света – Billboard, в продължение на 6 седмици. Тя продава над 1 милион копия за по-малко от година, а благодарение на над 200 милиона гледания в YouTube, Александра печели престижната награда YouTube Music Awards. С този хит тя получава още множество отличия, включително платинен диск в Австралия, Испания, Италия, Дания и Швеция. На Romanian Music Awards (2011) грабва наградите за най-добра денс песен и най-добра песен.

През 2011 г. е номинирана за най-добър европейски изпълнител на MTV European Music Awards, след като печели титлата „Най-добър румънски изпълнител". След този успех издава дебютния си албум Saxobeats. Следват още два хита – Get Back (ASAP) и „1 000 000", които също оглавяват класациите по света.

През последните години Александра Стан регистрира успех и в Япония, където достига 1-во място в музикалните класации само два часа след премиерата на сингъла Cherry Pop. С песента Dance оглавява още три категории: „Най-добър албум", „Най-добра песен" и „Най-добро видео". След като посещава Япония четири пъти за промоцията на японското издание на албума Unlocked, продължава да впечатлява публиката и в Европа.