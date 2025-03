Инди рок групата The Lottery Winners оглавява британската класация за албуми с продукцията си KOKO (Keep On Keeping On), съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Албумът, който е четвърти студиен за британската формация, излезе на пазара на 21 март, предаде БТА.

Музикалната продукция дебютира тази седмица в класацията и застана директно на върха. За втори път The Lottery Winners стъпва на челната позиция след 2023 г,. когато продукцията Anxiety Replacement Therapy беше първо място в чарта.

Британската инди рок банда ще бъде в София на 28 септември и ще се качи на сцената на стадион "Васил Левски" преди концерта на Роби Уилямс.

Втората позиция в британската класация е за американската певица и актриса Сабрина Карпентър с продукцията й Short N' Sweet, която излезе през месец август м.г., но все още успява да запази челни позиции.

Трета тази седмица в чарта е шотландската група "Дийкън блу" с албума The Great Western Road. Четвъртата позиция е за Селена Гомес и Бени Бланко със съвместния им проект I Said I Love You First, следвани от Лейди Гага с Мayhem.

На върха на британската класация за сингли е американският певец Алекс Уорън с парчето Ordinary. Второто място заема изпълнителката Чапъл Роан с Pink Ponny. На третата позиция е американската рапърка Доучи със сингъла си Anxiety.